В Госдуме раскрыли причину удаления песни Аллегровой из программы гимнастки РФ

Российскую гимнастку Ангелину Мельникову вынудили отказаться от использования песни Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» для выступления на международных соревнованиях из-за реакции Украины. Об этом рассказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, украинская сторона могла убедить м в существовании связи между композицией и армейской тематикой.
«Мы же понимаем, что слова „младший лейтенант“ вызовут у Украины реакцию. Иностранцы вряд ли знают эту песню. Я думаю, что Украина убедила международную федерацию в том, что есть связь с армией. Они отслеживают все это очень внимательно. Хотя я думаю, что песня динамичная, веселая, попсовая», — пояснила депутат.
Журова добавила, что, по ее мнению, композиция Аллегровой не связана с армией и воспринимается как популярная танцевальная песня. Она отметила, что в ее молодости трек был ассоциирован исключительно с развлечением, а не военной тематикой. Депутат также подчеркнула, что в программе выступления гимнастки должна была использоваться только музыка без слов, поэтому прямой связи с армией быть не могло.
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