21 июля 2025

В Госдуме раскрыли причину удаления песни Аллегровой из программы гимнастки РФ

Депутат Журова: гимнастку вынудили убрать песню Аллегровой из-за Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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В ГД не увидели связи межу песней Аллегровой и армейской тематикой
В ГД не увидели связи межу песней Аллегровой и армейской тематикой Фото:

Российскую гимнастку Ангелину Мельникову вынудили отказаться от использования песни Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» для выступления на международных соревнованиях из-за реакции Украины. Об этом рассказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, украинская сторона могла убедить м в существовании связи между композицией и армейской тематикой.

«Мы же понимаем, что слова „младший лейтенант“ вызовут у Украины реакцию. Иностранцы вряд ли знают эту песню. Я думаю, что Украина убедила международную федерацию в том, что есть связь с армией. Они отслеживают все это очень внимательно. Хотя я думаю, что песня динамичная, веселая, попсовая», — пояснила депутат.

Журова добавила, что, по ее мнению, композиция Аллегровой не связана с армией и воспринимается как популярная танцевальная песня. Она отметила, что в ее молодости трек был ассоциирован исключительно с развлечением, а не военной тематикой. Депутат также подчеркнула, что в программе выступления гимнастки должна была использоваться только музыка без слов, поэтому прямой связи с армией быть не могло.

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Российскую гимнастку Ангелину Мельникову вынудили отказаться от использования песни Ирины Аллегровой «Младший лейтенант» для выступления на международных соревнованиях из-за реакции Украины. Об этом рассказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, украинская сторона могла убедить м в существовании связи между композицией и армейской тематикой. «Мы же понимаем, что слова „младший лейтенант“ вызовут у Украины реакцию. Иностранцы вряд ли знают эту песню. Я думаю, что Украина убедила международную федерацию в том, что есть связь с армией. Они отслеживают все это очень внимательно. Хотя я думаю, что песня динамичная, веселая, попсовая», — пояснила депутат. Журова добавила, что, по ее мнению, композиция Аллегровой не связана с армией и воспринимается как популярная танцевальная песня. Она отметила, что в ее молодости трек был ассоциирован исключительно с развлечением, а не военной тематикой. Депутат также подчеркнула, что в программе выступления гимнастки должна была использоваться только музыка без слов, поэтому прямой связи с армией быть не могло.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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