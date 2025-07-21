Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии РФ

Блогер из Дагестана Арслан Мирзаев, известный как Али Чаринский, заочно предстанет перед судом по обвинению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"Блогер Арслан Мирзаев предстанет перед судом заочно. Он обвиняется в распространении ложной информации о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", — отмечает прокуратура Дагестана.
Дело передано в Южный окружной военный суд. По версии следствия, Мирзаев публиковал в интернете недостоверные сведения о якобы совершенных российскими военными преступлениях в Мариуполе и Буче (Киевская область). Обвиняемый блогер также распространял материалы, направленные на формирование идеологии терроризма.
Ранее правоохранители раскрыли схему отмывания денег блогера-миллионника Subo (Субхан Мамедов). Он подозревается в отмывании части полученных средств через покупку автомобиля Lamborghini.
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