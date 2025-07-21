21 июля 2025

Блогер из Дагестана пойдет под суд за фейки об армии РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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По данным прокуратуры, Мирзаев заочно предстанет перед судом за фейки об армии
По данным прокуратуры, Мирзаев заочно предстанет перед судом за фейки об армии Фото:

Блогер из Дагестана Арслан Мирзаев, известный как Али Чаринский, заочно предстанет перед судом по обвинению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

"Блогер Арслан Мирзаев предстанет перед судом заочно. Он обвиняется в распространении ложной информации о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", — отмечает прокуратура Дагестана. 

Дело передано в Южный окружной военный суд. По версии следствия, Мирзаев публиковал в интернете недостоверные сведения о якобы совершенных российскими военными преступлениях в Мариуполе и Буче (Киевская область). Обвиняемый блогер также распространял материалы, направленные на формирование идеологии терроризма. 

Ранее правоохранители раскрыли схему отмывания денег блогера-миллионника Subo (Субхан Мамедов). Он подозревается в отмывании части полученных средств через покупку автомобиля Lamborghini.

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Блогер из Дагестана Арслан Мирзаев, известный как Али Чаринский, заочно предстанет перед судом по обвинению в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. "Блогер Арслан Мирзаев предстанет перед судом заочно. Он обвиняется в распространении ложной информации о российской армии (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) и пропаганде терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ)", — отмечает прокуратура Дагестана.  Дело передано в Южный окружной военный суд. По версии следствия, Мирзаев публиковал в интернете недостоверные сведения о якобы совершенных российскими военными преступлениях в Мариуполе и Буче (Киевская область). Обвиняемый блогер также распространял материалы, направленные на формирование идеологии терроризма.  Ранее правоохранители раскрыли схему отмывания денег блогера-миллионника Subo (Субхан Мамедов). Он подозревается в отмывании части полученных средств через покупку автомобиля Lamborghini.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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