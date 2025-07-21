Мигрантам разрешили въезжать в РФ без регистрации в RuID

Заблаговременная регистрация иностранных граждан в мобильном приложении RuID и сдача биометрии при заполнении электронного заявления для въезда в Россию проводится на добровольной основе и не является обязательным условием для пересечения границы. Об этом сообщило МВД России.
«В период проведения эксперимента заполнение заявления в целях въезда в Российскую Федерацию и пребывания (проживания) в РФ осуществляется в добровольном порядке. При этом законодательством РФ не предусмотрено оснований для отказа в пересечении государственной границы РФ иностранным гражданам в случае, если такое заявление ими не было заполнено», — сообщили ТАСС в ведомстве.
В министерстве также отметили, что регистрация в RuID и отправка электронного заявления создают дополнительные возможности для иностранных граждан. В частности, это позволит им взаимодействовать с российскими государственными органами и организациями полностью в электронной форме. Кроме того, приложение дает иностранцам возможность проверить наличие запретов на въезд в страну со стороны МВД.
Ранее, с 30 июня 2025 года, в России стартовал второй этап эксперимента по въезду мигрантов, предусматривающий предварительную подачу электронного заявления и сдачу биометрических данных для безвизовых иностранцев через приложение RuID. Исключения сделаны для граждан Белоруссии, детей, дипломатов и представителей международных организаций.
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