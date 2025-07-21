В России резко вырастут штрафы за перевозку детей без автокресел — вплоть до 200 тысяч рублей. Кого коснутся новые правила и как избежать наказания в материале URA.RU.
Предпосылки к изменениям
В Госдуму был внесен законопроект о повышении административных штрафов за перевозку детей без специальных удерживающих устройств. Поддержка инициативы пришла от Совета Федерации. Цель этих мер — повысить безопасность детей на дорогах, что является первостепенной задачей для общества.
Какие штрафы ожидают нарушителей
Согласно предложенным изменениям, штраф для физических лиц будет увеличен с трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц, таких как таксисты или воспитатели, штраф составит 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — 200 тысяч рублей.
Новые правила перевозки детей
Согласно измененным правилам, под «детской удерживающей системой» теперь подразумеваются только сертифицированные устройства. Применение фиксаторов и накладок на ремни безопасности приравнивается к отсутствию автокресла, что также будет наказываться штрафами. Это нововведение направлено на устранение риска использования несертифицированных устройств, которые могут привести к травмам в случае ДТП.
Возрастные ограничения и требования
Правила перевозки детей в автомобилях делятся на несколько возрастных категорий. Для грудных детей до года рекомендуется использовать автолюльки. Дети от года до семи лет должны перевозиться только в автокреслах, тогда как дети от семи до 11 лет могут использовать бустеры или ремни безопасности. С 12 лет дети могут сидеть без специального удерживающего устройства, но только при соблюдении условий о росте и весе.
Штрафы за неправильную перевозку
Кроме штрафов за отсутствие автокресла, ГИБДД будет также наказывать за неверно установленные удерживающие устройства. К нарушениям относятся использование ненадежно закрепленных автокресел или ситуации, когда ребенок не пристегнут. Размер наказания будет зависеть от серьезности нарушения.
Общее мнение экспертов
Эксперты отмечают, что повышение штрафов вызвано необходимостью снизить уровень детского травматизма на дорогах. Хотя штрафы увеличиваются, это также придаст стимул водителям, чтобы они были более внимательны к безопасности своих пассажиров — детей. Как подчеркивает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, единственным надежным способом защиты ребенка в автомобиле остается автокресло.
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