Путин подсказал россиянам, где можно хорошо заработать

Экспорт сельскохозяйственной продукции стал одним из самых выгодных направлений в условиях западных санкций. Президент Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым 21 июля показал, что это как раз та сфера, которая в меньшей степени подвержена санкционному давлению, ведь речь идет о продовольственной безопасности.
Встреча президента с Бречаловым прошла по традиционному сценарию. Глава республики рассказал о поддержке бойцов СВО и членов их семей, а также ветеранов спецоперации, которые вернулись с фронта и адаптируются к мирной жизни. А по просьбе матерей и жен погибших ребят выпущена книга с очерками о погибших героях. «Хорошая книга», — поддержал Путин.
В ходе разговора выяснилось, что в республике остается достаточно много нерешенных проблем. К примеру, мало школ. «Сколько у вас ходит во вторую смену? 26 процентов?» — заметил президент, а Бречалов пообещал нарастить темпы строительства.
«Маловато», по мнению Путина, и сотрудников «Скорой помощи» (обеспеченность врачами ниже среднероссийского уровня). Низкий и коэффициент рождаемости.
«Даже к 2030 году [1,6] этого мало. Я понимаю, что не просто этого добиться. Но хотя бы 2,1 должен быть», — поставил планку президент.
На фоне проблем в социальной сфере не без гордости Бречалов сообщил о прорывах в экономическом развитии. «В 2018 году 592 [миллиона рублей ВРП] было, да? — уточнил Путин. — А здесь уже 1 триллион 300?».
В этом объеме не только значительная доля ОПК Удмуртии и нефтяного сектора, но растет и доля малого и среднего бизнеса. За несколько лет предприниматели стали платить в бюджет вдвое больше налогов.
А самый неожиданный эффект дало сельское хозяйство — вырос экспорт. «В два раза увеличился экспорт по сравнению с 2023 годом? Это за счет каких продуктов?» — поинтересовался Путин.
По словам Бречалова, удмуртское сухое молоко «в больших объемах поставляется в Африку». «Рынки открылись очень интересные. Наши предприниматели пробовали новые рынки, открыли для себя Саудовскую Аравию, Монголию, Юго-Восточную Азию. И оказалось, я про санкции, что на самом деле мир больше и потребителей больше, — сказал глава республики. — У нас амбициозные планы: чтобы не сырьевой, неэнергетический экспорт к 2030 году увеличился в пять раз».
Перспективы роста, судя по всему, остаются: еще 15 лет назад объем производства молока в 300 тысяч тонн в Удмуртии считался потолком, а задача нарастить удои до миллиона тонн казалась немыслимой. «Сегодня производим больше миллиона тонн. Цена на молоко дает возможность нашим селянам развиваться», — сказал Бречалов.
Наращивание экспорта сельхозпродукции, продукции животноводства из Удмуртии говорит о серьезном развитии именно этой отрасли АПК в регионе. Сейчас сельское хозяйство перешло «в интенсивный характер, а неэффективные производства отошли на задний план», объяснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Животноводство за последние годы стало высокотоварным производством, высокотехнологичной сферой.
«Удмуртия, которая была замкнута на внутреннем рынке, получила дополнительный импульс в развитии. [С 2022 года после введения санкций и роста оборонки] доходы населения повысились, а инвестиции, которые раньше могли куда-то утекать, идут на внутреннее производство, — отметил Климанов. –
Переориентация на внутренний рынок дала эффект с точки зрения стимулирования экспорта. При ограниченности экспортности других товаров и высокой поддержки АПК со стороны государства, это сыграло свою роль».
Эффект дали усилия власти по повышению продовольственной безопасности страны, полагает Климанов. С одной стороны, это новые технологии в сельском хозяйстве, с другой — практически остановлен отток населения из деревни в города, что и поддерживает развитие АПК. «У нас на селе живет больше людей, чем в других странах. А Удмуртия — это вообще благоприятный регион для ведения интенсивного сельского хозяйства — оно там высокопроизводительное», — заключил Климанов.
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