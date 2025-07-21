Индексация пенсий с 1 октября: кто получит увеличение выплат и на сколько именно

С 1 октября в России существенно увеличатся пенсии для военных пенсионеров и сотрудников силовых структур. Об этом сообщили депутаты Госдумы, информацию подтвердили в соответствующих министерствах. Кого затронет индексация, на сколько процентов повысятся выплаты и как будет проходить перерасчет — подробнее об этом в материале URA.RU.
Кому проиндексируют пенсии с 1 октября
Индексация коснется всех пенсионеров, чьи выплаты связаны с военной службой и силовыми структурами. Это:
- военные пенсионеры Министерства обороны;
- бывшие сотрудники Росгвардии, МВД, ФСИН, таможенной службы, федеральной фельдъегерской связи;
- лица, служившие в органах внешней разведки, некоторых подразделениях прокуратуры и Следственного комитета, если пенсия назначена по «военной» линии.
Под повышение попадут не только пенсии за выслугу лет, но и выплаты по инвалидности и в связи с потерей кормильца, если они назначены по военным нормативам. Пересчет коснется именно тех пенсий, которые рассчитываются по ведомственным (силовым) правилам, а не по общеустановленным стандартам страховых пенсий.
На сколько вырастут пенсии и почему изменился размер индексации
Изначально планировалось, что с 1 октября пенсии сотрудников силовых структур и военных пенсионеров увеличатся на 4,5%. Однако с учетом инфляционных ожиданий и обновленных макроэкономических показателей в Госдуме было принято решение увеличить индексацию до 7,6%. Соответствующий федеральный закон уже принят, ожидается только техническое утверждение новых окладов ведомствами и фиксирующее постановление правительства. Таким образом, именно с 1 октября военные пенсии, а также выплаты бывшим сотрудникам силовых ведомств будут проиндексированы на 7,6%.
Как рассчитывается надбавка
Прибавка составит 7,6% от текущего размера установленной пенсии. Это касается как базовой, так и надбавочной части выплат.
Примеры пересчета:
- если пенсия составляет 25 тысяч рублей, после индексации она вырастет до 26,9 тысячи (+1,9 тысячи рублей);
- при пенсии 30?тысяч рублей — увеличение составит 2?280 рублей (итого 32?280);
- при 40?тысячах рублей — пенсия станет 43?040 (+3?040 рублей);
- при 50?тысячах рублей — новая сумма будет 53,8 тысячи (+3,8 тысячи рублей).
Перерасчет будет произведен автоматически, обращаться с заявлениями никуда не нужно. Социальный фонд России обновит суммы пенсий на основании новых коэффициентов.
Как формируется военная пенсия
Пенсия бывших военнослужащих рассчитывается иначе, чем в гражданской системе. Основу составляет денежное довольствие (оклады по воинскому званию и должности на момент увольнения), а также надбавка за выслугу лет (от 10 до 40% в зависимости от стажа). Для конечного расчета применяется так называемый понижающий коэффициент (на конец 2024 года он составлял 89,32%).
Этот показатель влияния пока сохраняется, хотя ежегодно обсуждается его полная отмена. Индексация применяется ко всей базе денежного довольствия, поэтому итоговая выплата увеличивается пропорционально установленному проценту.
Какие виды пенсий будут проиндексированы
Повышение затрагивает такие виды пенсий, как:
- за выслугу лет (основная категория — не менее 20 лет военной службы или «смешанный» стаж: не менее 12,5 лет военной службы в общем стаже от 25 лет);
- по инвалидности (если инвалидность наступила на службе или после увольнения по состоянию здоровья);
- по случаю потери кормильца (выплата для нетрудоспособных членов семьи погибшего военнослужащего).
Вторая пенсия для военных пенсионеров
Многие бывшие военные, достигшие заявленного пенсионного возраста (в 2025 году — 64 года для мужчин и 59 для женщин), получают и «гражданскую» страховую пенсию по старости. Для этого требуется минимальный трудовой стаж и необходимое количество пенсионных баллов, а также уплата страховых взносов после ухода со службы. Периоды военной службы при расчете гражданской пенсии не учитываются; такой пенсионер может получать обе выплаты одновременно.
Когда и как поступят деньги
Все суммы за октябрь будут начислены с 1 октября, однако из-за сроков обработки и обновления баз данных возможны небольшие задержки. Деньги за октябрь поступят единовременно, а к концу года выплаты «нагонят» реальный уровень потребления с учетом инфляционного давления.
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