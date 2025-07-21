21 июля 2025

В аэропорту Саратова введены временные ограничения

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План «ковер» введен в саратовском аэропорту
План «ковер» введен в саратовском аэропорту Фото:

В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Перми (Гагарин; код ИКАО: UWSG) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что вечером 21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.

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В аэропорту Саратова введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко. «В аэропорту Перми (Гагарин; код ИКАО: UWSG) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее Минобороны РФ сообщало, что вечером 21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа. Атаки были отражены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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