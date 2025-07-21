21 июля 2025

Bloomberg: Словакия хочет увеличить закупки газа из РФ по льготам от ЕС

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Словакия намерена увеличить потребление российского газа в рамках льгот от ЕС
Словакия намерена увеличить потребление российского газа в рамках льгот от ЕС Фото:
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Словакия планирует увеличить закупки российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС.  Это станет возможным благодаря запрету на спотовые закупки для других компаний-покупателей в Евросоюзе. Об этом сообщает Bloomberg.

«Словакия намерена увеличить потребление российского газа благодаря запрету ЕС на спотовые закупки российского газа, который вступит в силу в январе 2026 года. Ограничение не коснется долгосрочных контрактов, что позволит Словакии и Венгрии продолжить импорт. Государственная энергокомпания  страны Slovensky plynarensky priemysel (SPP) имеет соглашение с „Газпромом“ до 2034 года», — пишет агентство Bloomberg

При этом полный отказ ЕС от российских энергоносителей запланирован лишь на конец 2027 года. До этого времени Словакия и Венгрия смогут использовать переходный период для выполнения действующих контрактов.

Ранее Евросоюз снизил потолок цен на нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель. На фоне экономического давления на Россию премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет блокировать 18-й пакет антироссийских санкций, пишет «Национальная служба новостей». 

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Словакия планирует увеличить закупки российского газа, воспользовавшись исключениями из санкций ЕС.  Это станет возможным благодаря запрету на спотовые закупки для других компаний-покупателей в Евросоюзе. Об этом сообщает Bloomberg. «Словакия намерена увеличить потребление российского газа благодаря запрету ЕС на спотовые закупки российского газа, который вступит в силу в январе 2026 года. Ограничение не коснется долгосрочных контрактов, что позволит Словакии и Венгрии продолжить импорт. Государственная энергокомпания  страны Slovensky plynarensky priemysel (SPP) имеет соглашение с „Газпромом“ до 2034 года», — пишет агентство Bloomberg.  При этом полный отказ ЕС от российских энергоносителей запланирован лишь на конец 2027 года. До этого времени Словакия и Венгрия смогут использовать переходный период для выполнения действующих контрактов. Ранее Евросоюз снизил потолок цен на нефть из РФ до 47,6 доллара за баррель. На фоне экономического давления на Россию премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава не станет блокировать 18-й пакет антироссийских санкций, пишет «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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