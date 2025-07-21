В США раскрыли, кто заставляет Трампа угрожать РФ новыми санкциями

Президент США Дональд Трамп начал высказывать жесткие заявления в адрес России в связи с конфликтом на Украине под влиянием своей супруги Мелании Трамп. Об этом сообщает издание The Hill со ссылкой на заявление члена Палаты представителей Конгресса США Дона Бэкона.
«Думаю, мы должны сказать ей спасибо», — приводит The Hill слова конгрессмена, отметившего, что именно Мелания Трамп ежедневно информирует президента о событиях на Украине. По словам Бэкона, именно благодаря этим разговорам Дональд Трамп стал чаще и резче высказываться по поводу ситуации вокруг Украины и действий России.
Сам Трамп ранее прокомментировал роль своей супруги в формировании его позиции по украинскому вопросу. Он заявил, что Мелания придерживается нейтральной позиции и не оказывает на него давления, однако разделяет стремление к скорейшему прекращению военных действий. Президент подчеркнул, что его жена «очень умная» и «хотела бы, чтобы люди перестали умирать», напоминает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.