21 июля 2025

Из украинских вузов отчислили более 50 тысяч мужчин мобилизационного возраста

© Служба новостей «URA.RU»
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Более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов на Украине в возрасте старше 25 лет
Более 50 тысяч мужчин отчислили из вузов на Украине в возрасте старше 25 лет Фото:

Более 50 тысяч мужчин старше 25 лет были отчислены из украинских вузов с 2024 года в рамках проверок, сообщил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

«В ходе и после проверок в 2024–2025 годах из учреждений высшего образования отчислено более 50 тысяч мужчин», — заявил он. Он уточнил, что среди выявленных нарушений — проблемы с предоставлением военно-учетных документов при поступлении, а также задержки с внесением приказов о зачислении или отчислении студентов в единую образовательную базу.

В ходе проверок представители службы обнаружили случаи несоблюдения порядка учета студентов, что, по мнению ведомства, связано с попытками отдельных лиц избежать военной службы. Также отмечается, что сотрудники вузов не всегда вовремя вносили изменения в официальные базы данных, что препятствовало контролю со стороны государственных органов.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что его сыновья краину и пойдут служить в Вооруженные силы Украины по достижении 25 лет. Сейчас они учатся в Британии, передает RT.

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Более 50 тысяч мужчин старше 25 лет были отчислены из украинских вузов с 2024 года в рамках проверок, сообщил глава Государственной службы качества образования Украины Руслан Гурак. Об этом сообщает издание «Украинские новости». «В ходе и после проверок в 2024–2025 годах из учреждений высшего образования отчислено более 50 тысяч мужчин», — заявил он. Он уточнил, что среди выявленных нарушений — проблемы с предоставлением военно-учетных документов при поступлении, а также задержки с внесением приказов о зачислении или отчислении студентов в единую образовательную базу. В ходе проверок представители службы обнаружили случаи несоблюдения порядка учета студентов, что, по мнению ведомства, связано с попытками отдельных лиц избежать военной службы. Также отмечается, что сотрудники вузов не всегда вовремя вносили изменения в официальные базы данных, что препятствовало контролю со стороны государственных органов. Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что его сыновья краину и пойдут служить в Вооруженные силы Украины по достижении 25 лет. Сейчас они учатся в Британии, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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