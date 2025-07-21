Россия выявила применение токсичных химических веществ в отношении бойцов, участвующих в специальной военной операции. Эксперты обнаружили следы химических компонентов в зоне боевых действий, что может свидетельствовать о преднамеренной атаке на военнослужащих. Об этом сообщил Владимир Тарабрин, постоянный представитель РФ при ОЗХО.
«При проведении анализа проб, собранных в местах непосредственного столкновения сил, наши специалисты выявили показатели, характерные для воздействия отравляющих веществ. Мы установили, что обнаруженные химические остатки могут быть результатом умышленного или случайного применения токсичных материалов с целью подрыва здоровья российских бойцов и создания условий массового отравления. Доказательства, полученные в результате комплексных лабораторных исследований, позволяют предположить наличие организованного заговора с использованием химического оружия», — заявил Тарабрин агентству ТАСС.
Помимо изложенного, дипломат отметил, что российские эксперты также подтвердили наличие сети объектов, где могут изготавливаться подобные химические составы. Он добавил, что за последние три года Технический секретариат ОЗХО лишь фиксировал поступающую информацию, не запрашивая дополнительных разъяснений у России.
Ранее военнослужащий РФ с позывным Лакоста рассказал телеканалу RT, что боевики ВСУ применяют самодельные отравляющие вещества, которые сбрасывают с беспилотников. По его словам, украинский дрон сбросил бутылку с газом на вход в подвал, где находились российские бойцы. Также он отметил, что такие химические средства могут маскироваться под бытовые предметы.
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