«Преступление века»: Трамп жестко прошелся по Обаме за слова о влиянии РФ на выборы

Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул обвинения в адрес бывшего главы Штатов Барака Обамы, заявив, что тот «придумал» утверждения о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом американский лидер написал в соцсетях.
«Обама сам придумал этот фейк „Россия, Россия, Россия“», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что к распространению этого фейка причастны также бывший президент США Джо Байден и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Трамп подчеркнул, что располагает неоспоримыми доказательствами и назвал произошедшее «преступлением века».
Обвинения во вмешательстве России в выборы 2016 года стали причиной масштабного политического скандала в США, получившего название «Рашагейт». После выборов американские спецслужбы заявили о возможном сговоре Дональда Трампа с Москвой, однако расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не подтвердило наличие такого сговора. Сама Россия также неоднократно опровергала эту информацию.
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