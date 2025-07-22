«Преступление века»: Трамп жестко прошелся по Обаме за слова о влиянии РФ на выборы

Трамп: Обама сам придумал фейк о вмешательстве РФ в выборы США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп отметил, что в создании фейка участвовали Клинтон и Байден
Трамп отметил, что в создании фейка участвовали Клинтон и Байден Фото:

Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул обвинения в адрес бывшего главы Штатов Барака Обамы, заявив, что тот «придумал» утверждения о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом американский лидер написал в соцсетях. 

«Обама сам придумал этот фейк „Россия, Россия, Россия“», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что к распространению этого фейка причастны также бывший президент США Джо Байден и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Трамп подчеркнул, что располагает неоспоримыми доказательствами и назвал произошедшее «преступлением века».

Обвинения во вмешательстве России в выборы 2016 года стали причиной масштабного политического скандала в США, получившего название «Рашагейт». После выборов американские спецслужбы заявили о возможном сговоре Дональда Трампа с Москвой, однако расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не подтвердило наличие такого сговора. Сама Россия также неоднократно опровергала эту информацию.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп вновь выдвинул обвинения в адрес бывшего главы Штатов Барака Обамы, заявив, что тот «придумал» утверждения о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом американский лидер написал в соцсетях.  «Обама сам придумал этот фейк „Россия, Россия, Россия“», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Он добавил, что к распространению этого фейка причастны также бывший президент США Джо Байден и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон. Трамп подчеркнул, что располагает неоспоримыми доказательствами и назвал произошедшее «преступлением века». Обвинения во вмешательстве России в выборы 2016 года стали причиной масштабного политического скандала в США, получившего название «Рашагейт». После выборов американские спецслужбы заявили о возможном сговоре Дональда Трампа с Москвой, однако расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не подтвердило наличие такого сговора. Сама Россия также неоднократно опровергала эту информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...