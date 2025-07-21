21 июля 2025

В Домодедово стабилизировали расписание после ограничений

© Служба новостей «URA.RU»
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Домодедово восстановил расписание после массовых отмен рейсов
Домодедово восстановил расписание после массовых отмен рейсов Фото:

Аэропорт Домодедово сообщил о восстановлении стабильного расписания рейсов после временных ограничений на полеты в Центральной России. Ограничения вводились 19 и 20 июля, в результате чего были отменены и перенесены десятки рейсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Аэропорт Домодедово совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства. Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками», — сообщается в telegram-канале Домодедово.

Ограничения на прием и выпуск самолетов массово вводились в аэропортах московского авиаузла. Это привело к приостановке работы и многочисленным сбоям в расписании. Сейчас аэропорты возвращаются к штатному режиму, авиакомпании продолжают работу над корректировкой полетных графиков.

Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что что российские аэропорты продолжат адаптировать свою работу под возможные задержки рейсов из-за введения плана «Ковер». Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, спрогнозировать время и продолжительность ограничений невозможно, поэтому авиагавани сосредоточены на организации питания и отдыха для пассажиров. Никитин добавил, что ситуация уже лучше, чем в мае, но главной задачей остается обеспечение безопасности, даже несмотря на возникающие неудобства.

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Аэропорт Домодедово сообщил о восстановлении стабильного расписания рейсов после временных ограничений на полеты в Центральной России. Ограничения вводились 19 и 20 июля, в результате чего были отменены и перенесены десятки рейсов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани. «Аэропорт Домодедово совместно с авиакомпаниями стабилизировал расписание после временных ограничений на использование воздушного пространства. Обслуживание пассажиров и воздушных судов происходит в соответствии с суточным планом полетов и производственными графиками», — сообщается в telegram-канале Домодедово. Ограничения на прием и выпуск самолетов массово вводились в аэропортах московского авиаузла. Это привело к приостановке работы и многочисленным сбоям в расписании. Сейчас аэропорты возвращаются к штатному режиму, авиакомпании продолжают работу над корректировкой полетных графиков. Ранее «Национальная служба новостей» сообщала, что что российские аэропорты продолжат адаптировать свою работу под возможные задержки рейсов из-за введения плана «Ковер». Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, спрогнозировать время и продолжительность ограничений невозможно, поэтому авиагавани сосредоточены на организации питания и отдыха для пассажиров. Никитин добавил, что ситуация уже лучше, чем в мае, но главной задачей остается обеспечение безопасности, даже несмотря на возникающие неудобства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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