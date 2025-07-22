В школах с 2026 года появится новый предмет

В российских школах будут изучать духовно-нравственную культуру
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый предмет призван сформировать у школьников мировоззрения на основе традиционных ценностей
Новый предмет призван сформировать у школьников мировоззрения на основе традиционных ценностей Фото:

С 2026-2027 учебного года в российскую школьную программу будет введен новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Об этом говорится в документе Минпросвещения.

«Изучение учебного предмета „Духовно-нравственная культура России“ начинается с 2026/27 учебного года», — передает РИА Новости содержание документа. Уточняется, что в настоящее время проводится экспертиза образовательной программы.

В министерстве отмечают, что цель дисциплины — формирование у школьников мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В рамках курса планируется рассматривать жизненный путь и взгляды государственных, общественных, культурных деятелей, ученых и военных, в том числе героев СВО.

Министерство просвещения с нового учебного года вводит единые стандарты по длительности контрольных и проверочных работ. Контрольные займут не более одного-двух уроков, а проверочные — до 10% времени на предмет, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 2026-2027 учебного года в российскую школьную программу будет введен новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Об этом говорится в документе Минпросвещения. «Изучение учебного предмета „Духовно-нравственная культура России“ начинается с 2026/27 учебного года», — передает РИА Новости содержание документа. Уточняется, что в настоящее время проводится экспертиза образовательной программы. В министерстве отмечают, что цель дисциплины — формирование у школьников мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В рамках курса планируется рассматривать жизненный путь и взгляды государственных, общественных, культурных деятелей, ученых и военных, в том числе героев СВО. Министерство просвещения с нового учебного года вводит единые стандарты по длительности контрольных и проверочных работ. Контрольные займут не более одного-двух уроков, а проверочные — до 10% времени на предмет, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...