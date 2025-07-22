В школах с 2026 года появится новый предмет

С 2026-2027 учебного года в российскую школьную программу будет введен новый предмет — «Духовно-нравственная культура России». Об этом говорится в документе Минпросвещения.
«Изучение учебного предмета „Духовно-нравственная культура России“ начинается с 2026/27 учебного года», — передает РИА Новости содержание документа. Уточняется, что в настоящее время проводится экспертиза образовательной программы.
В министерстве отмечают, что цель дисциплины — формирование у школьников мировоззрения на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В рамках курса планируется рассматривать жизненный путь и взгляды государственных, общественных, культурных деятелей, ученых и военных, в том числе героев СВО.
Министерство просвещения с нового учебного года вводит единые стандарты по длительности контрольных и проверочных работ. Контрольные займут не более одного-двух уроков, а проверочные — до 10% времени на предмет, передает «Национальная служба новостей».
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