21 июля 2025

Зеленского заподозрили в попытке избавиться от конкурентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский мог провести кадровые изменения в СНБО Украины из-за конкуренции
Зеленский мог провести кадровые изменения в СНБО Украины из-за конкуренции Фото:

Глава главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Российской Федерации, мог быть выведен из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для снижения влияния на украинское руководство со стороны его «куратора» — заместителя директора британской разведывательной службы МИ-6 Ли Лоуренса, а также стремление устранить одного из соперников действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказали в силовых структурах.

«Не исключено, что Зеленский избавляется от соперника, чье увольнение ранее было невозможно из-за значительного влияния Ли Лоуренса — заместителя главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) — на украинские власти», — заявил источник. Информацию передает ТАСС.

Ранее издание The Spectator со ссылкой на одного из высокопоставленных дипломатов стран Европы сообщало, что президент Зеленский отказался от отставки Буданова под влиянием давления, оказанного посольством США в Киеве, передает RT. Авторы материала отмечают, что Зеленский предпринимал неоднократные попытки отстранить Буданова с занимаемой должности на фоне увеличивающейся популярности последнего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Российской Федерации, мог быть выведен из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для снижения влияния на украинское руководство со стороны его «куратора» — заместителя директора британской разведывательной службы МИ-6 Ли Лоуренса, а также стремление устранить одного из соперников действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказали в силовых структурах. «Не исключено, что Зеленский избавляется от соперника, чье увольнение ранее было невозможно из-за значительного влияния Ли Лоуренса — заместителя главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) — на украинские власти», — заявил источник. Информацию передает ТАСС. Ранее издание The Spectator со ссылкой на одного из высокопоставленных дипломатов стран Европы сообщало, что президент Зеленский отказался от отставки Буданова под влиянием давления, оказанного посольством США в Киеве, передает RT. Авторы материала отмечают, что Зеленский предпринимал неоднократные попытки отстранить Буданова с занимаемой должности на фоне увеличивающейся популярности последнего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...