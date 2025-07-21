Зеленского заподозрили в попытке избавиться от конкурентов

Глава главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов, внесенный в список террористов и экстремистов Российской Федерации, мог быть выведен из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для снижения влияния на украинское руководство со стороны его «куратора» — заместителя директора британской разведывательной службы МИ-6 Ли Лоуренса, а также стремление устранить одного из соперников действующего президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказали в силовых структурах.
«Не исключено, что Зеленский избавляется от соперника, чье увольнение ранее было невозможно из-за значительного влияния Ли Лоуренса — заместителя главы Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (МИ-6) — на украинские власти», — заявил источник. Информацию передает ТАСС.
Ранее издание The Spectator со ссылкой на одного из высокопоставленных дипломатов стран Европы сообщало, что президент Зеленский отказался от отставки Буданова под влиянием давления, оказанного посольством США в Киеве, передает RT. Авторы материала отмечают, что Зеленский предпринимал неоднократные попытки отстранить Буданова с занимаемой должности на фоне увеличивающейся популярности последнего.
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