Shaman отказался от роли князя Владимира в этно-опере Матвиенко

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Shaman покинул актерский состав оперы «Князь Владимир», уступив место другому артисту
Shaman покинул актерский состав оперы «Князь Владимир», уступив место другому артисту Фото:

Певец Ярослав Дронов (Shaman) объявил о своем уходе из этно-оперы «Князь Владимир» композитора Игоря Матвиенко. Причиной стал напряженный гастрольный график музыканта.

«Мой плотный гастрольный график не позволяет совмещать выступления в рамках моей сольной концертной деятельности с гастролями этно-оперы „Князь Владимир“. Со старта нового тура „ПОБЕДА!“ я дал уже 82 концерта и впереди еще очень много. Также идет серьезная подготовка к конкурсу „Интервидение 2025“», — объяснил артист ТАСС. Уход из оперы он назвал оправданным и разумным решением.

Shaman отметил, что опыт работы в проекте оказался для него значимым и позволил расширить профессиональные навыки. Он подчеркнул, что участие в постановке оперы — редкая возможность для современных исполнителей, а сотрудничество с Игорем Матвиенко принесло ему немало новых знаний и впечатлений.

На главную роль князя Владимира в спектакле приглашен хореограф Даниил Благов. Дронов выразил готовность вернуться к подобным проектам в будущем, если позволит рабочий график.

Премьера этно-оперы состоялась в Государственном Кремлевском Дворце в начале февраля 2025 года. Как отмечал певец, ему было легко адаптироваться к музыкальным особенностям спектакля из-за своего образованию в области народного пения. 

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Певец Ярослав Дронов (Shaman) объявил о своем уходе из этно-оперы «Князь Владимир» композитора Игоря Матвиенко. Причиной стал напряженный гастрольный график музыканта. «Мой плотный гастрольный график не позволяет совмещать выступления в рамках моей сольной концертной деятельности с гастролями этно-оперы „Князь Владимир“. Со старта нового тура „ПОБЕДА!“ я дал уже 82 концерта и впереди еще очень много. Также идет серьезная подготовка к конкурсу „Интервидение 2025“», — объяснил артист ТАСС. Уход из оперы он назвал оправданным и разумным решением. Shaman отметил, что опыт работы в проекте оказался для него значимым и позволил расширить профессиональные навыки. Он подчеркнул, что участие в постановке оперы — редкая возможность для современных исполнителей, а сотрудничество с Игорем Матвиенко принесло ему немало новых знаний и впечатлений. На главную роль князя Владимира в спектакле приглашен хореограф Даниил Благов. Дронов выразил готовность вернуться к подобным проектам в будущем, если позволит рабочий график. Премьера этно-оперы состоялась в Государственном Кремлевском Дворце в начале февраля 2025 года. Как отмечал певец, ему было легко адаптироваться к музыкальным особенностям спектакля из-за своего образованию в области народного пения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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