В Государственном Кремлевском Дворце состоялась премьера этно-оперы продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Главную роль в постановке исполнил российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). О том, как прошло мероприятие — в подборке URA.RU.
Премьера этно-оперы, посвященная 65-летнему юбилею продюсера Игоря Матвиенко, представляет собой уникальное произведение, основанное на жизни князя Владимира. Сюжет оперы обогащен отрывками из скандинавских и скифских саг. Музыкальное оформление варьируется от древнеисландских лирических мотивов до элементов рока. Костюмы, использованные в опере, точно отражают моду описываемой эпохи, подчеркивая историческую достоверность представления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.