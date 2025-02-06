Как прошла премьера оперы «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли. Фото, видео

В Москве состоялась премьера оперы «Князь Владимир» с SHAMAN в главной роли
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Певец SHAMAN - главная звезда оперы «Князь Владимир»
Певец SHAMAN - главная звезда оперы «Князь Владимир» Фото:

В Государственном Кремлевском Дворце состоялась премьера этно-оперы продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Главную роль в постановке исполнил российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). О том, как прошло мероприятие — в подборке URA.RU. 

Премьера этно-оперы, посвященная 65-летнему юбилею продюсера Игоря Матвиенко, представляет собой уникальное произведение, основанное на жизни князя Владимира. Сюжет оперы обогащен отрывками из скандинавских и скифских саг. Музыкальное оформление варьируется от древнеисландских лирических мотивов до элементов рока. Костюмы, использованные в опере, точно отражают моду описываемой эпохи, подчеркивая историческую достоверность представления.

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В Государственном Кремлевском Дворце состоялась премьера этно-оперы продюсера Игоря Матвиенко «Князь Владимир». Главную роль в постановке исполнил российский певец SHAMAN (Ярослав Дронов). О том, как прошло мероприятие — в подборке URA.RU.  Премьера этно-оперы, посвященная 65-летнему юбилею продюсера Игоря Матвиенко, представляет собой уникальное произведение, основанное на жизни князя Владимира. Сюжет оперы обогащен отрывками из скандинавских и скифских саг. Музыкальное оформление варьируется от древнеисландских лирических мотивов до элементов рока. Костюмы, использованные в опере, точно отражают моду описываемой эпохи, подчеркивая историческую достоверность представления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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