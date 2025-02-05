SHAMAN рассказал, как готовится к роли князя Владимира

Актер и музыкант SHAMAN (Ярослав Дронов) поделился опытом подготовки к роли князя Владимира в новом театральном проекте. В интервью он описал сложности, с которыми сталкивается, включая ношение тяжелых костюмов и особенности грима.
«Вообще весь процесс занимает чуть больше часа. Все эти костюмы такие же тяжелые», — рассказал SHAMAN, слова приводит пресс-служба артиста. Певец также упомянул, что процесс подготовки включает не только физические усилия, но и музыкальную адаптацию. Он отметил, что благодаря своему образованию в области народного пения, ему легче адаптироваться к музыкальным особенностям спектакля.
SHAMAN также выразил надежду на положительную реакцию публики на премьеру и возможность использовать опыт из этого проекта в будущих выступлениях. Он уточнил, что подумает над тем, чтобы взять какие-то арии из оперы для своих концертов, но только в случае, если зрителю понравится выступление.
Ранее стало известно, что Ярослав Дронов исполнит главную роль князя Владимира в новой этно-опере,. Ожидается, что премьера состоится 5 февраля 2025 года на сцене Государственного Кремлевского дворца. В постановке также примут участие заслуженные артисты и популярные исполнители. Народный артист России Николай Расторгуев предстанет в образе сподвижника князя и первого христианского мученика на Руси, Федора. Сам Матвиенко воплотит в жизнь образ скандинавского бога Одина, а певица Соя (Асият Сайгидова) исполнит роль одной из супруг князя Владимира.
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