Арестованный в Екатеринбурге бизнесмен может быть связан с кланом азербайджанцев

Арестованный в Екатеринбурге по обвинению в продаже контрафактного алкоголя бизнесмен азербайджанского происхождения Элвин Шукуров может быть близок к целой группе предпринимателей, которые занимались поставками нелегального спиртного. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Долгое время существовал некий клан азербайджанцев, которые поставляли паленый алкоголь в другие регионы для дальнейшей продажи. Шукуров, говорят, является родственником одного из них. Но группу уже разгромили силовики, тех, кого не успели задержать, активно разыскивают. Это вопрос времени», — сказал собеседник агентства.
О задержании Шукурова 22 июля сообщил общественник Дмитрий Чукреев. По его данным, коммерсанту предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Суд отправил Шукурова в следственный изолятор.
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