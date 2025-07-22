22 июля 2025

Арестованный в Екатеринбурге бизнесмен может быть связан с кланом азербайджанцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора для Акулова Станислава. Курган, арест, преступник, наручники, задержание
Элвин Шукуров был помещен в следственный изолятор по решению суда Фото:

Арестованный в Екатеринбурге по обвинению в продаже контрафактного алкоголя бизнесмен азербайджанского происхождения Элвин Шукуров может быть близок к целой группе предпринимателей, которые занимались поставками нелегального спиртного. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Долгое время существовал некий клан азербайджанцев, которые поставляли паленый алкоголь в другие регионы для дальнейшей продажи. Шукуров, говорят, является родственником одного из них. Но группу уже разгромили силовики, тех, кого не успели задержать, активно разыскивают. Это вопрос времени», — сказал собеседник агентства.

О задержании Шукурова 22 июля сообщил общественник Дмитрий Чукреев. По его данным, коммерсанту предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Суд отправил Шукурова в следственный изолятор.

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Арестованный в Екатеринбурге по обвинению в продаже контрафактного алкоголя бизнесмен азербайджанского происхождения Элвин Шукуров может быть близок к целой группе предпринимателей, которые занимались поставками нелегального спиртного. Об этом URA.RU рассказал источник. «Долгое время существовал некий клан азербайджанцев, которые поставляли паленый алкоголь в другие регионы для дальнейшей продажи. Шукуров, говорят, является родственником одного из них. Но группу уже разгромили силовики, тех, кого не успели задержать, активно разыскивают. Это вопрос времени», — сказал собеседник агентства. О задержании Шукурова 22 июля сообщил общественник Дмитрий Чукреев. По его данным, коммерсанту предъявлено обвинение по п. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ — «Производство, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Суд отправил Шукурова в следственный изолятор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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