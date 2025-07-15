Жители ХМАО ведрами собирают в лесу «царскую» ягоду и продают ее по бешеным ценам

Югорчане открыли сезон сбора морошки, которую еще называют в народе «царской» ягодой. По данным сервиса бесплатных объявлений, за литр дикоросов продавцы просят от 900 до 1 500 рублей.
«В этом году морошка пошла быстрее в сравнении с прошлым сезоном, тогда он начался примерно в конце июля. Да, урожай действительно был скудный, сейчас дела получше — можно набрать ведро, если знать место. Цены остаются примерно на том же уровне и могут достигать 1 500 рублей за литр, но некоторые все-таки предлагают дешевле. Чем свежее ягода, тем дороже ее стремятся продать», — поделился с URA.RU один из местных продавцов.
Жители ХМАО также зарабатывают и на сборе лесной земляники, а предприимчивые дачники выращивают на продажу клубнику. «Черника и брусника ожидаются позже, в начале августа. А клюква созреет только к сентябрю», — добавил собеседник агентства.
Ранее URA.RU рассказывало, как уберечь урожай клубники от грибковых инфекций и вредителей. Например, для профилактики против слизней используют раствор поваренной соли, которым опрыскивают растения. А в борьбе с жуками-долгоносиками применяют настои чеснока, лука и полыни.
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