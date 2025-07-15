15 июля 2025

Жители ХМАО ведрами собирают в лесу «царскую» ягоду и продают ее по бешеным ценам

Жители ХМАО открыли сезон сбора морошки на продажу
© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость за литр морошки достигает 1 500 рублей
Стоимость за литр морошки достигает 1 500 рублей Фото:

Югорчане открыли сезон сбора морошки, которую еще называют в народе «царской» ягодой. По данным сервиса бесплатных объявлений, за литр дикоросов продавцы просят от 900 до 1 500 рублей.

«В этом году морошка пошла быстрее в сравнении с прошлым сезоном, тогда он начался примерно в конце июля. Да, урожай действительно был скудный, сейчас дела получше — можно набрать ведро, если знать место. Цены остаются примерно на том же уровне и могут достигать 1 500 рублей за литр, но некоторые все-таки предлагают дешевле. Чем свежее ягода, тем дороже ее стремятся продать», — поделился с URA.RU один из местных продавцов.

Жители ХМАО также зарабатывают и на сборе лесной земляники, а предприимчивые дачники выращивают на продажу клубнику. «Черника и брусника ожидаются позже, в начале августа. А клюква созреет только к сентябрю», — добавил собеседник агентства.

Ранее URA.RU рассказывало, как уберечь урожай клубники от грибковых инфекций и вредителей. Например, для профилактики против слизней используют раствор поваренной соли, которым опрыскивают растения. А в борьбе с жуками-долгоносиками применяют настои чеснока, лука и полыни.

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Югорчане открыли сезон сбора морошки, которую еще называют в народе «царской» ягодой. По данным сервиса бесплатных объявлений, за литр дикоросов продавцы просят от 900 до 1 500 рублей. «В этом году морошка пошла быстрее в сравнении с прошлым сезоном, тогда он начался примерно в конце июля. Да, урожай действительно был скудный, сейчас дела получше — можно набрать ведро, если знать место. Цены остаются примерно на том же уровне и могут достигать 1 500 рублей за литр, но некоторые все-таки предлагают дешевле. Чем свежее ягода, тем дороже ее стремятся продать», — поделился с URA.RU один из местных продавцов. Жители ХМАО также зарабатывают и на сборе лесной земляники, а предприимчивые дачники выращивают на продажу клубнику. «Черника и брусника ожидаются позже, в начале августа. А клюква созреет только к сентябрю», — добавил собеседник агентства. Ранее URA.RU рассказывало, как уберечь урожай клубники от грибковых инфекций и вредителей. Например, для профилактики против слизней используют раствор поваренной соли, которым опрыскивают растения. А в борьбе с жуками-долгоносиками применяют настои чеснока, лука и полыни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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