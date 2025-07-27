27 июля 2025

Экс-ректору УрФУ подбирают пост во власти

Президент УрФУ Кокшаров может получить новую должность после выборов губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
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Виктор Кокшаров сейчас является президентом вуза, которым руководил долгие годы
Виктор Кокшаров сейчас является президентом вуза, которым руководил долгие годы Фото:

Бывший ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, после отставки занявший пост президента вуза, может появиться в команде врио губернатора Дениса Паслера после выборов главы региона. Что такой вариант рассматривается, URA.RU рассказал осведомленный собеседник.

«Он [Кокшаров] Паслеру хорошо знаком и понятен», — рассказал собеседник агентства. Еще один вариант — переход Кокшарова в заксобрание. В парламент может выдвинуться и Ольга Ковтун, ректор Уральского государственного медицинского университета, чьи полномочия истекают в октябре.

Виктор Кокшаров уже работал в структуре свердловской власти. В «нулевые» он был министром международных и внешнеэкономических связей, а в 2007-м неожиданно для всех занял пост премьера, сменив Алексея Воробьева. В этой должности он проработал два года. УрФУ он возглавил в 2010-м, а после отставки в мае 2025 года с поста ректора стал президентом вуза. Это должность, которую возродили под него. Подробнее о биографии Кокшарова — в материале URA.RU. 

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Бывший ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров, после отставки занявший пост президента вуза, может появиться в команде врио губернатора Дениса Паслера после выборов главы региона. Что такой вариант рассматривается, URA.RU рассказал осведомленный собеседник. «Он [Кокшаров] Паслеру хорошо знаком и понятен», — рассказал собеседник агентства. Еще один вариант — переход Кокшарова в заксобрание. В парламент может выдвинуться и Ольга Ковтун, ректор Уральского государственного медицинского университета, чьи полномочия истекают в октябре. Виктор Кокшаров уже работал в структуре свердловской власти. В «нулевые» он был министром международных и внешнеэкономических связей, а в 2007-м неожиданно для всех занял пост премьера, сменив Алексея Воробьева. В этой должности он проработал два года. УрФУ он возглавил в 2010-м, а после отставки в мае 2025 года с поста ректора стал президентом вуза. Это должность, которую возродили под него. Подробнее о биографии Кокшарова — в материале URA.RU. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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