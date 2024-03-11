Пермские спасатели освободили из снежного плена пса по кличке Тюбик. Видео

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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, служба спасения, шеврон спасателей
Спасателю пришлось пробираться сквозь сугробы, чтобы помочь попавшему в беду Тюбику Фото:

В Перми спасатели помогли пожилому псу по кличке Тюбик. Спасти домашнего питомца попросила его владелица. Пермячка объяснила, что Тюбик скатился в лог, из которого не смог самостоятельно выбраться, говорится на странице МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте».

«В минувшие выходные на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение. Заявитель объяснил, что ее пожилая и больная собака скатилась в крутой лог, выбраться не может. Хозяйка питомца не смогла самостоятельно достать ее. Спасатели оперативно выехали к месту, достали собаку по кличке Тюбик из лога достали и передали хозяйке», — говорится в сообщении учреждения.

Всего за прошедшую неделю группы оперативного реагирования 45 раз выезжали по сообщениям обратившихся в службу спасения Перми. Спасено шесть человек, в том числе один ребенок. В декабре сотрудники МЧС пришли на помощь кошке, пострадавшей во время пожара в доме по улице Газосварщиков. Домашнее животное пришлось реанимировать с помощью специального устройства.

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В Перми спасатели помогли пожилому псу по кличке Тюбик. Спасти домашнего питомца попросила его владелица. Пермячка объяснила, что Тюбик скатился в лог, из которого не смог самостоятельно выбраться, говорится на странице МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». «В минувшие выходные на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение. Заявитель объяснил, что ее пожилая и больная собака скатилась в крутой лог, выбраться не может. Хозяйка питомца не смогла самостоятельно достать ее. Спасатели оперативно выехали к месту, достали собаку по кличке Тюбик из лога достали и передали хозяйке», — говорится в сообщении учреждения. Всего за прошедшую неделю группы оперативного реагирования 45 раз выезжали по сообщениям обратившихся в службу спасения Перми. Спасено шесть человек, в том числе один ребенок. В декабре сотрудники МЧС пришли на помощь кошке, пострадавшей во время пожара в доме по улице Газосварщиков. Домашнее животное пришлось реанимировать с помощью специального устройства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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