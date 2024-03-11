Пермские спасатели освободили из снежного плена пса по кличке Тюбик. Видео

11 марта 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Спасателю пришлось пробираться сквозь сугробы, чтобы помочь попавшему в беду Тюбику Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми спасатели помогли пожилому псу по кличке Тюбик. Спасти домашнего питомца попросила его владелица. Пермячка объяснила, что Тюбик скатился в лог, из которого не смог самостоятельно выбраться, говорится на странице МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». «В минувшие выходные на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение. Заявитель объяснил, что ее пожилая и больная собака скатилась в крутой лог, выбраться не может. Хозяйка питомца не смогла самостоятельно достать ее. Спасатели оперативно выехали к месту, достали собаку по кличке Тюбик из лога достали и передали хозяйке», — говорится в сообщении учреждения. Всего за прошедшую неделю группы оперативного реагирования 45 раз выезжали по сообщениям обратившихся в службу спасения Перми. Спасено шесть человек, в том числе один ребенок. В декабре сотрудники МЧС пришли на помощь кошке, пострадавшей во время пожара в доме по улице Газосварщиков. Домашнее животное пришлось реанимировать с помощью специального устройства.

В Перми спасатели помогли пожилому псу по кличке Тюбик. Спасти домашнего питомца попросила его владелица. Пермячка объяснила, что Тюбик скатился в лог, из которого не смог самостоятельно выбраться, говорится на странице МКУ «Пермская городская служба спасения» в соцсети «ВКонтакте». «В минувшие выходные на пульт оперативного дежурного Пермской городской службы спасения поступило сообщение. Заявитель объяснил, что ее пожилая и больная собака скатилась в крутой лог, выбраться не может. Хозяйка питомца не смогла самостоятельно достать ее. Спасатели оперативно выехали к месту, достали собаку по кличке Тюбик из лога достали и передали хозяйке», — говорится в сообщении учреждения. Всего за прошедшую неделю группы оперативного реагирования 45 раз выезжали по сообщениям обратившихся в службу спасения Перми. Спасено шесть человек, в том числе один ребенок. В декабре сотрудники МЧС пришли на помощь кошке, пострадавшей во время пожара в доме по улице Газосварщиков. Домашнее животное пришлось реанимировать с помощью специального устройства.