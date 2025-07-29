Лера Кудрявцева готовится уйти от пьющего мужа

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Кудрявцева на грани развода с мужем из-за его алкогольной зависимости и скандалов, сообщил продюсер телеведущей
Кудрявцева на грани развода с мужем из-за его алкогольной зависимости и скандалов, сообщил продюсер телеведущей Фото:

Телеведущая Лера Кудрявцева готовится уйти от своего мужа, они находятся на грани развода. Об этом заявил продюсер Кудрявцевой Сергей Дворцов.

«Как мы понимаем, он очень много пьет, скандалит, оскорбляет Леру. Я думаю, что они на грани развода уже», — заявил Дворцов. Его слова приводит портал «Страсти». Также он отметил, что все друзья Леры Кудрявцевой ее поддерживают.

Ранее Кудрявцева уже публично говорила о сложных отношениях с супругом Игорем Макаровым из-за его алкогольной зависимости, отмечая, что пыталась спасти брак всеми возможными способами, но безуспешно. Телеведущая признавалась, что эмоционально истощена, а коллеги, в том числе музыкальный критик Сергей Соседов, советовали ей не жертвовать собой ради сохранения семьи.

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Телеведущая Лера Кудрявцева готовится уйти от своего мужа, они находятся на грани развода. Об этом заявил продюсер Кудрявцевой Сергей Дворцов. «Как мы понимаем, он очень много пьет, скандалит, оскорбляет Леру. Я думаю, что они на грани развода уже», — заявил Дворцов. Его слова приводит портал «Страсти». Также он отметил, что все друзья Леры Кудрявцевой ее поддерживают. Ранее Кудрявцева уже публично говорила о сложных отношениях с супругом Игорем Макаровым из-за его алкогольной зависимости, отмечая, что пыталась спасти брак всеми возможными способами, но безуспешно. Телеведущая признавалась, что эмоционально истощена, а коллеги, в том числе музыкальный критик Сергей Соседов, советовали ей не жертвовать собой ради сохранения семьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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