Пермская студия выпустила мистическую хоррор-игру «Лихо одноглазое»

Пермские разработчики выпустили мистическую компьютерную игру
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Главный герой игры — кузнец, который отправляется в густой лес на поиски Лиха
Главный герой игры — кузнец, который отправляется в густой лес на поиски Лиха Фото:

Новая мистическая видеоигра «Лихо одноглазое» (18+), разработанная инди-студией «Мортешка» из Перми, вышла 28 июля. Проект стал доступен для пользователей на платформах Steam и VK Play. В основе игры — сюжет в жанре мистического хоррора от первого лица. Геймеру предстоит разыскать персонажа Лихо, после чего попытаться избежать собственной злой участи. Визуальное оформление выполнено в черно-белой палитре, а атмосферу подчеркивают тревожные и мрачные мотивы, вдохновленные фольклорной сказкой.

«Главный герой — кузнец, который отправляется в густой лес на поиски Лиха. Игровой процесс включает решение головоломок и использование спичек для освещения пути, что становится важной частью механики и помогает персонажу избежать опасностей», — сказано в официальном релизе. 

Студия «Мортешка» специализируется на создании игр, основанных на мифологических сюжетах, исторических материалах и элементах народного творчества. Шесть лет назад, разработчики выпустили игру, построенную на финно-угорской мифологии. Следующий их крупный проект, «Черная книга», опирается на чердынские мифологические предания. По версии портала DTF, «Черная книга» (12+) вошла в число наиболее значимых российских игр 2021 года. Кроме того, на премии LUDI Awards 2022 года игра одержала победу в номинации «Лучший визуал» и заняла второе место в категории «Наша игра года».

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Новая мистическая видеоигра «Лихо одноглазое» (18+), разработанная инди-студией «Мортешка» из Перми, вышла 28 июля. Проект стал доступен для пользователей на платформах Steam и VK Play. В основе игры — сюжет в жанре мистического хоррора от первого лица. Геймеру предстоит разыскать персонажа Лихо, после чего попытаться избежать собственной злой участи. Визуальное оформление выполнено в черно-белой палитре, а атмосферу подчеркивают тревожные и мрачные мотивы, вдохновленные фольклорной сказкой. «Главный герой — кузнец, который отправляется в густой лес на поиски Лиха. Игровой процесс включает решение головоломок и использование спичек для освещения пути, что становится важной частью механики и помогает персонажу избежать опасностей», — сказано в официальном релизе.  Студия «Мортешка» специализируется на создании игр, основанных на мифологических сюжетах, исторических материалах и элементах народного творчества. Шесть лет назад, разработчики выпустили игру, построенную на финно-угорской мифологии. Следующий их крупный проект, «Черная книга», опирается на чердынские мифологические предания. По версии портала DTF, «Черная книга» (12+) вошла в число наиболее значимых российских игр 2021 года. Кроме того, на премии LUDI Awards 2022 года игра одержала победу в номинации «Лучший визуал» и заняла второе место в категории «Наша игра года».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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