04 марта 2025

По мотивам пермской компьютерной игры «Черная книга» выпустили комикс

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Комикс «Сказ о знаткости Егорьевой» доступен в книжных магазинах
Комикс «Сказ о знаткости Егорьевой» доступен в книжных магазинах Фото:

В продаже появился комикс «Сказ о знаткости Егорьевой», выпущенный по мотивам компьютерной игры «Черная книга» (6+). Об этом рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермская студия Morteshka («Мортешка»), создавшая игру.

«Друзья, комикс по „Черной книге“ уже в продаже! Мы знаем, как вам полюбился мир „Черной книги“, и рады представить „Сказ о знаткости Егорьевой“ — комикс-приквел», — написано на странице студии.

Комикс повествует об истории Деда Егора, который впервые сталкивается с нечистой силой и приходит «к знаткости». Обложку для «Сказа» придумал художник Ильдар Алимов, а Аскольд Акишин работал над рисунками самого комикса. За сценарий отвечал знаток коми-пермяцкой мифологии Никита Фролов.

В 2021 году студия Morteshka выпустила компьютерную игру «Черная книга» в жанре фолк-хоррор. В конце 2024 года в продаже появилась одноименная настольная игра. Сейчас пермская студия создает в жанре фолк-хоррор еще одну компьютерную игру — «Лихо одноглазое».

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В продаже появился комикс «Сказ о знаткости Егорьевой», выпущенный по мотивам компьютерной игры «Черная книга» (6+). Об этом рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермская студия Morteshka («Мортешка»), создавшая игру. «Друзья, комикс по „Черной книге“ уже в продаже! Мы знаем, как вам полюбился мир „Черной книги“, и рады представить „Сказ о знаткости Егорьевой“ — комикс-приквел», — написано на странице студии. Комикс повествует об истории Деда Егора, который впервые сталкивается с нечистой силой и приходит «к знаткости». Обложку для «Сказа» придумал художник Ильдар Алимов, а Аскольд Акишин работал над рисунками самого комикса. За сценарий отвечал знаток коми-пермяцкой мифологии Никита Фролов. В 2021 году студия Morteshka выпустила компьютерную игру «Черная книга» в жанре фолк-хоррор. В конце 2024 года в продаже появилась одноименная настольная игра. Сейчас пермская студия создает в жанре фолк-хоррор еще одну компьютерную игру — «Лихо одноглазое».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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