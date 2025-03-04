По мотивам пермской компьютерной игры «Черная книга» выпустили комикс

В продаже появился комикс «Сказ о знаткости Егорьевой», выпущенный по мотивам компьютерной игры «Черная книга» (6+). Об этом рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пермская студия Morteshka («Мортешка»), создавшая игру.
«Друзья, комикс по „Черной книге“ уже в продаже! Мы знаем, как вам полюбился мир „Черной книги“, и рады представить „Сказ о знаткости Егорьевой“ — комикс-приквел», — написано на странице студии.
Комикс повествует об истории Деда Егора, который впервые сталкивается с нечистой силой и приходит «к знаткости». Обложку для «Сказа» придумал художник Ильдар Алимов, а Аскольд Акишин работал над рисунками самого комикса. За сценарий отвечал знаток коми-пермяцкой мифологии Никита Фролов.
В 2021 году студия Morteshka выпустила компьютерную игру «Черная книга» в жанре фолк-хоррор. В конце 2024 года в продаже появилась одноименная настольная игра. Сейчас пермская студия создает в жанре фолк-хоррор еще одну компьютерную игру — «Лихо одноглазое».
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