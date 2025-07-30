На Уралмаше сломанный трамвай парализовал движение остальных. Фото

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Движение встало около станции метро
Движение встало около станции метро Фото:

В Екатеринбурге возле станции метро «Уралмаш» вечером 30 июля встало движение трамваев. Всего из-за неисправности одного из вагонов. Информация об этом появилась в Telegram.

«Один из вагонов неисправен», — передает telegram-канал «Транспортные новости Екб». По словам водителя, у первого вагона неисправно управление кабины.

Отмечается, что маршрут №24 теперь ездит от остановки «7 ключей» до площади Первой пятилетки. Восьмой и пятый трамваи идут по привычным маршрутам, но собираются выезжать с Уралмаша, скорее всего, уже по окончанию сбоя.

Фото:

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В Екатеринбурге возле станции метро «Уралмаш» вечером 30 июля встало движение трамваев. Всего из-за неисправности одного из вагонов. Информация об этом появилась в Telegram. «Один из вагонов неисправен», — передает telegram-канал «Транспортные новости Екб». По словам водителя, у первого вагона неисправно управление кабины. Отмечается, что маршрут №24 теперь ездит от остановки «7 ключей» до площади Первой пятилетки. Восьмой и пятый трамваи идут по привычным маршрутам, но собираются выезжать с Уралмаша, скорее всего, уже по окончанию сбоя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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