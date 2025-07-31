Звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Матвей Мичков в Перми вышел на лед с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. О дружеском матче рассказал глава региона.
«На днях жарко покатали на льду с легендарными хоккеистами и звездой мирового уровня, нашим земляком Матвеем Мичковым. В межсезонье Матвей вновь приехал на родной лед — в Пермский край. Как говорит спортсмен, здесь — особая атмосфера и мотивация», — написал Махонин в Telegram.
Как ранее рассказывало URA.RU, Мичков летом приехал в Пермский край на юбилей бабушки. Он родился в Кунгуре и начинал заниматься хоккеем в местной секции, а затем продолжил обучение в пермском клубе «Молот». В ноябре 2021 года Мичков дебютировал в национальной сборной России в матче Кубка Карьяла в Финляндии. В 2023 году он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» (США).
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