Звезда НХЛ Матвей Мичков сыграл в хоккей с пермским губернатором. Видео

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Дмитрий Махонин любит погонять шайбу
Дмитрий Махонин любит погонять шайбу Фото:

Звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Матвей Мичков в Перми вышел на лед с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. О дружеском матче рассказал глава региона.

«На днях жарко покатали на льду с легендарными хоккеистами и звездой мирового уровня, нашим земляком Матвеем Мичковым. В межсезонье Матвей вновь приехал на родной лед — в Пермский край. Как говорит спортсмен, здесь — особая атмосфера и мотивация», — написал Махонин в Telegram.

Как ранее рассказывало URA.RU, Мичков летом приехал в Пермский край на юбилей бабушки. Он родился в Кунгуре и начинал заниматься хоккеем в местной секции, а затем продолжил обучение в пермском клубе «Молот». В ноябре 2021 года Мичков дебютировал в национальной сборной России в матче Кубка Карьяла в Финляндии. В 2023 году он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» (США).

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Звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Матвей Мичков в Перми вышел на лед с губернатором Прикамья Дмитрием Махониным. О дружеском матче рассказал глава региона. «На днях жарко покатали на льду с легендарными хоккеистами и звездой мирового уровня, нашим земляком Матвеем Мичковым. В межсезонье Матвей вновь приехал на родной лед — в Пермский край. Как говорит спортсмен, здесь — особая атмосфера и мотивация», — написал Махонин в Telegram. Как ранее рассказывало URA.RU, Мичков летом приехал в Пермский край на юбилей бабушки. Он родился в Кунгуре и начинал заниматься хоккеем в местной секции, а затем продолжил обучение в пермском клубе «Молот». В ноябре 2021 года Мичков дебютировал в национальной сборной России в матче Кубка Карьяла в Финляндии. В 2023 году он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» (США).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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