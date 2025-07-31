Mash: автобусный завод перешел на четырехдневную рабочую неделю

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В Ликино-Дулево автобусный завод сменил рабочий график
В Ликино-Дулево автобусный завод сменил рабочий график Фото:

Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за сокращения государственных закупок и падения спроса на отечественные автобусы. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Завод ЛиАЗ ушел на четырехдневку... Причина — спад государственных тендеров и снижение спроса на отечественные автобусы», — пишет telegram-канал Mash. Почти все работники ЛиАЗа уже месяц трудятся по сокращенному графику. Рабочие отмечают снижение стабильности и жалуются на уменьшение зарплаты примерно на 15%.

У некоторых сотрудников система оплаты основана на почасовой ставке, у других — на сдельной, а часть работников получает фиксированный оклад. Причиной такой ситуации является недостаточный спрос на отечественные автобусы: регионы направляют значительные финансовые средства и чаще отдают предпочтение импортной технике.

По данным Mash, значительная часть бюджетных средств направляется на закупку техники зарубежного производства. В частности, в Красноярском крае на приобретение транспортных средств выделено 53 миллиона рублей, причем речь идет преимущественно о китайских автобусах YUTONG и аналогах.

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Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) перешел на четырехдневную рабочую неделю из-за сокращения государственных закупок и падения спроса на отечественные автобусы. Об этом сообщают telegram-каналы. «Завод ЛиАЗ ушел на четырехдневку... Причина — спад государственных тендеров и снижение спроса на отечественные автобусы», — пишет telegram-канал Mash. Почти все работники ЛиАЗа уже месяц трудятся по сокращенному графику. Рабочие отмечают снижение стабильности и жалуются на уменьшение зарплаты примерно на 15%. У некоторых сотрудников система оплаты основана на почасовой ставке, у других — на сдельной, а часть работников получает фиксированный оклад. Причиной такой ситуации является недостаточный спрос на отечественные автобусы: регионы направляют значительные финансовые средства и чаще отдают предпочтение импортной технике. По данным Mash, значительная часть бюджетных средств направляется на закупку техники зарубежного производства. В частности, в Красноярском крае на приобретение транспортных средств выделено 53 миллиона рублей, причем речь идет преимущественно о китайских автобусах YUTONG и аналогах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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