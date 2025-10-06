В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности

Возможно замедление работы мобильного интернета и связи, заявил Меняйло
Возможно замедление работы мобильного интернета и связи, заявил Меняйло Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В Республике Северной Осетии — Алании введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.

«В республике введен режим беспилотной опасности», — сообщил Меняйло в своем telegram-канале. Он также отметил, что из-за введенного режима возможно временное замедление работы мобильной связи и интернета. Также глава республики призвал сохранять спокойствие.

