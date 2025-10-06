В Северной Осетии введен режим беспилотной опасности

Возможно замедление работы мобильного интернета и связи, заявил Меняйло
новость из сюжетаУкраинские атаки по российским регионам
В Республике Северной Осетии — Алании введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло.
«В республике введен режим беспилотной опасности», — сообщил Меняйло в своем telegram-канале. Он также отметил, что из-за введенного режима возможно временное замедление работы мобильной связи и интернета. Также глава республики призвал сохранять спокойствие.
