ВСУ пытаются атаковать Кабардино-Балкарию

Угроза беспилотной атаки объявлена над КБР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Воздушная тревога объявлена над территорий Кабардино-Балкарии. В регионе введен режим «беспилотная опасность». Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.
«Угроза атаки украинских беспилотников объявлена над Кабардино-Балкарией», — говорится в сообщении Кокова. Оно опубликовано в его telegram-канале.
