ВСУ пытаются атаковать Кабардино-Балкарию

Угроза беспилотной атаки объявлена над КБР
Угроза беспилотной атаки объявлена над КБР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Воздушная тревога объявлена над территорий Кабардино-Балкарии. В регионе введен режим «беспилотная опасность». Об этом сообщил глава республики Казбек Коков.

«Угроза атаки украинских беспилотников объявлена над Кабардино-Балкарией», — говорится в сообщении Кокова. Оно опубликовано в его telegram-канале. 

