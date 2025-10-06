В ВСУ появился батальон операторов дронов, состоящий из наемников

В ВСУ появился состоящий из наемников батальон операторов дронов
Подразделение наемников под названием «Флэш», специализирующееся на беспилотных системах, было создано в составе ВСУ. Об этом свидетельствует информация из социальных сетей.

«Подразделение беспилотных систем под названием „Флэш“, состоящее из наемников, появилось в ВСУ», — пишет РИА Новости. Агентство провело собственный анализ соцсетей.

Структура, занимающаяся вербовкой иностранцев в ВСУ, разместила видеоролик. В нем человек в военной форме обращается на английском языке к зрителям и призывает их вступить в первый международный батальон беспилотных систем «Флэш».

На эмблеме подразделения изображен БПЛА в окружении языков пламени, однако вербовщик уточняет, что наемников также обучат использовать и наземные дроны. Исходя из шеврона на рукаве вербовщика и маркировки на эмблеме подразделения, батальон «Флэш» входит в 28-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ «Рыцари зимней кампании».

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что в район Моначиновки Харьковской области прибыли иностранные наемники из стран Латинской Америки. Как утверждается, их задача — оказание поддержки ВСУ и проведение силовых акций против местного населения, передает «Царьград».

