31 июля 2025

В Нефтеюганске появится культурный центр с кинотеатром

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нефтеюганске планируют построить многофункциональный культурный центр с кинотеатром
В Нефтеюганске планируют построить многофункциональный культурный центр с кинотеатром Фото:

В Нефтеюганске планируют построить многофункциональный культурный центр с кинотеатром и провести капитальный ремонт детской школы искусств № 2. Об этом сообщил мэр города Юрий Чекунов по итогам заседания Координационного совета при правительстве ХМАО.

«В Нефтеюганске это будущий многофункциональный культурный центр / кинотеатр. В настоящий момент правительством округа рассматривается вопрос о его включении в государственную программу ХМАО — Югры „Строительство“. В адрес администрации уже поступил эскизный проект будущего культурного центра», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Также обсуждались планы по капитальному ремонту детской школы искусств № 2 в 11-м микрорайоне. Подрядчика определят по итогам торгов, уточнили в администрации.

Ранее URA.RU писало, что после визита в Нефтеюганск губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообещал жителям решить вопрос с появлением в городе кинотеатра. Единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закрылся из-за низкой рентабельности.

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В Нефтеюганске планируют построить многофункциональный культурный центр с кинотеатром и провести капитальный ремонт детской школы искусств № 2. Об этом сообщил мэр города Юрий Чекунов по итогам заседания Координационного совета при правительстве ХМАО. «В Нефтеюганске это будущий многофункциональный культурный центр / кинотеатр. В настоящий момент правительством округа рассматривается вопрос о его включении в государственную программу ХМАО — Югры „Строительство“. В адрес администрации уже поступил эскизный проект будущего культурного центра», — сообщили в пресс-службе мэрии. Также обсуждались планы по капитальному ремонту детской школы искусств № 2 в 11-м микрорайоне. Подрядчика определят по итогам торгов, уточнили в администрации. Ранее URA.RU писало, что после визита в Нефтеюганск губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообещал жителям решить вопрос с появлением в городе кинотеатра. Единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закрылся из-за низкой рентабельности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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