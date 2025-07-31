В Нефтеюганске появится культурный центр с кинотеатром

В Нефтеюганске планируют построить многофункциональный культурный центр с кинотеатром и провести капитальный ремонт детской школы искусств № 2. Об этом сообщил мэр города Юрий Чекунов по итогам заседания Координационного совета при правительстве ХМАО.
«В Нефтеюганске это будущий многофункциональный культурный центр / кинотеатр. В настоящий момент правительством округа рассматривается вопрос о его включении в государственную программу ХМАО — Югры „Строительство“. В адрес администрации уже поступил эскизный проект будущего культурного центра», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Также обсуждались планы по капитальному ремонту детской школы искусств № 2 в 11-м микрорайоне. Подрядчика определят по итогам торгов, уточнили в администрации.
Ранее URA.RU писало, что после визита в Нефтеюганск губернатор ХМАО Руслан Кухарук пообещал жителям решить вопрос с появлением в городе кинотеатра. Единственный в Нефтеюганске кинотеатр «Юган» закрылся из-за низкой рентабельности.
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