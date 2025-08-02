Родителям Нижневартовска (ХМАО) предложили провести «генеральную уборку» в местах, где проводят время их дети. На подростков жалуется горожанин в социальных сетях.
«Предлагаем вам добровольное ознакомление с увлечениями в местах для них удобных. При себе желательно иметь дезинфицирующие моющие средства, перчатки и, конечно же, силу + волю...», — пишет горожанин в группе ВКонтакте «Типичный Нижневартовск [ТН]».
Ранее URA.RU сообщало, ч.то сотрудники СК России по ХМАО-Югре пресекли каналы сбыта наркотических средств, в том числе 18 случаев, связанных с участием несовершеннолетних. Большинство из них оказались старшеклассниками 16-17 лет.
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