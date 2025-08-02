02 августа 2025
01 августа 2025

Терпение лопнуло: житель ХМАО требует родителей проверить места тусовок их детей. Фото

Житель ХМАО требует родителей провести рейд в местах тусовок их детей
© Служба новостей «URA.RU»
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При себе желательно иметь дезинфицирующие моющие средства
При себе желательно иметь дезинфицирующие моющие средства Фото:

Родителям Нижневартовска (ХМАО) предложили провести «генеральную уборку» в местах, где проводят время их дети. На подростков жалуется горожанин в социальных сетях.

«Предлагаем вам добровольное ознакомление с увлечениями в местах для них удобных. При себе желательно иметь дезинфицирующие моющие средства, перчатки и, конечно же, силу + волю...», — пишет горожанин в группе ВКонтакте «Типичный Нижневартовск [ТН]».

Ранее URA.RU сообщало, ч.то сотрудники СК России по ХМАО-Югре пресекли каналы сбыта наркотических средств, в том числе 18 случаев, связанных с участием несовершеннолетних. Большинство из них оказались старшеклассниками 16-17 лет.

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Родителям Нижневартовска (ХМАО) предложили провести «генеральную уборку» в местах, где проводят время их дети. На подростков жалуется горожанин в социальных сетях. «Предлагаем вам добровольное ознакомление с увлечениями в местах для них удобных. При себе желательно иметь дезинфицирующие моющие средства, перчатки и, конечно же, силу + волю...», — пишет горожанин в группе ВКонтакте «Типичный Нижневартовск [ТН]». Ранее URA.RU сообщало, ч.то сотрудники СК России по ХМАО-Югре пресекли каналы сбыта наркотических средств, в том числе 18 случаев, связанных с участием несовершеннолетних. Большинство из них оказались старшеклассниками 16-17 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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