02 августа 2025
01 августа 2025

В МВД прокомментировали погоню за квадроциклом в Сургуте

В Сургуте за рулем квадроцикла, скрывавшегося от ГИБДД, ехал 13-летний подросток
© Служба новостей «URA.RU»
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Правоохранители провели с мамой мальчика беседу и выписали штраф
Правоохранители провели с мамой мальчика беседу и выписали штраф Фото:

За рулем квадроцикла в Сургуте (ХМАО), который накануне угонял от сотрудников полиции по улице Аэрофлотской, находился 13-летний подросток. Мама разрешила парню кататься по территории СНТ, но он решил, что готов покорять городские дороги. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе окружного Управления МВД, с родителем провели беседу и выписали штраф.

«В ходе проверки установлено, что за рулем находился 13-летний подросток. По его словам, родители разрешили ему кататься на квадроцикле по территории дачного кооператива, но он самостоятельно принял решение выехать на дороги общего пользования. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол. Кроме того, с женщиной проведена профилактическая беседа», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Вместе с юным нарушителем ехал его друг. Поймать парней удалось на улице Аэрофлотской. Квадроцикл помещен на спецстоянку. Маме также выписано предостережение, а сумма штрафа, которую она заплатит за поведение сына составляет 30 тысяч рублей.

Инцидент попал на камеры водителей в ночь со 2 на 3 августа. На кадрах подростки вели себя дерзко, они шли на таран патрульных машин и не выполняли требования правоохранителей. На помощь сотрудникам ГИБДД пришли другие водители.

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За рулем квадроцикла в Сургуте (ХМАО), который накануне угонял от сотрудников полиции по улице Аэрофлотской, находился 13-летний подросток. Мама разрешила парню кататься по территории СНТ, но он решил, что готов покорять городские дороги. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе окружного Управления МВД, с родителем провели беседу и выписали штраф. «В ходе проверки установлено, что за рулем находился 13-летний подросток. По его словам, родители разрешили ему кататься на квадроцикле по территории дачного кооператива, но он самостоятельно принял решение выехать на дороги общего пользования. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол. Кроме того, с женщиной проведена профилактическая беседа», — сообщили URA.RU в ведомстве. Вместе с юным нарушителем ехал его друг. Поймать парней удалось на улице Аэрофлотской. Квадроцикл помещен на спецстоянку. Маме также выписано предостережение, а сумма штрафа, которую она заплатит за поведение сына составляет 30 тысяч рублей. Инцидент попал на камеры водителей в ночь со 2 на 3 августа. На кадрах подростки вели себя дерзко, они шли на таран патрульных машин и не выполняли требования правоохранителей. На помощь сотрудникам ГИБДД пришли другие водители.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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