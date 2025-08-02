В МВД прокомментировали погоню за квадроциклом в Сургуте

За рулем квадроцикла в Сургуте (ХМАО), который накануне угонял от сотрудников полиции по улице Аэрофлотской, находился 13-летний подросток. Мама разрешила парню кататься по территории СНТ, но он решил, что готов покорять городские дороги. Как сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе окружного Управления МВД, с родителем провели беседу и выписали штраф.
«В ходе проверки установлено, что за рулем находился 13-летний подросток. По его словам, родители разрешили ему кататься на квадроцикле по территории дачного кооператива, но он самостоятельно принял решение выехать на дороги общего пользования. В отношении матери несовершеннолетнего составлен административный протокол. Кроме того, с женщиной проведена профилактическая беседа», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Вместе с юным нарушителем ехал его друг. Поймать парней удалось на улице Аэрофлотской. Квадроцикл помещен на спецстоянку. Маме также выписано предостережение, а сумма штрафа, которую она заплатит за поведение сына составляет 30 тысяч рублей.
Инцидент попал на камеры водителей в ночь со 2 на 3 августа. На кадрах подростки вели себя дерзко, они шли на таран патрульных машин и не выполняли требования правоохранителей. На помощь сотрудникам ГИБДД пришли другие водители.
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