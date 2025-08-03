В Челябинской области на озере Малый Кременкуль прошел четвертый ежегодный турнир по трофейной рыбалке для участников СВО и ветеранов боевых действий. Соревнования поддержал благотворительный фонд «Объединение.РФ» под руководством депутата гордумы Челябинска, ветерана СВО Артема Барбашина. Мероприятие собрало рекордные 200 человек, сообщает URA.RU пресс-служба фонда.
«Наша главная цель — это объединение, сплочение и приятное времяпрепровождение для всех без исключения. Если сбор грибов традиционно называют „тихой охотой“, то рыбалку я бы тоже так охарактеризовал: это возможность побыть наедине с природой, отдохнуть и восстановить психику после боевых действий. К тому же, на рыбалке находят новых друзей, однополчан», — отметил Барбашин.
Помимо основных соревнований по рыбной ловле, на территории подготовили выставку современного военного снаряжения и оружия, а также полевую кухню, где гостей угощали традиционным афганским пловом и солдатской кашей. Для детей бойцов работала развлекательная площадка с профессиональными педагогами, которые проводили конкурсы и вручали подарки. Завершился турнир церемонией награждения, где все участники получили памятные медали и призы.
По словам председателя региональной организации «Инвалиды войны» Владимира Кузнецова, такие сборы сочетают спортивные и реабилитационные элементы, проходя в формате дружеской встречи ветеранов и членов их семей. Такой подход, как отметил Кузнецов, способствует улучшению морального состояния участников боевых действий и патриотическому воспитанию молодежи. Он добавил, что организаторы берут на себя все заботы, предоставляя бойцам возможность отдохнуть в комфортной обстановке.
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