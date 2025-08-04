В Югре самыми популярными сферами подработки стали логистика и доставка. За частичную занятость в первом полугодии 2025-го работодатели в среднем готовы были платить югорчанам до 70 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«ХМАО на седьмом месте по приросту числа предложений о подработке — увеличение составило 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За неполную занятость исполнителям в регионе предлагали в среднем 36 000 – 70 000 рублей в месяц. Особенно активно компании ищут временных исполнителей в логистике и доставке: число предложений для водителей и курьеров увеличилось в 1,7 раза (+70%)», — говорится в исследовании.
На первых позициях по росту интереса работодателей в России оказались Алтайский, Хабаровский и Ставропольский край. Повышение спроса связывают с активным развитием сервисов доставки и интернет-продаж.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре также вырос спрос на сотрудников в индустрии красоты. По данным, Head Hunter, число вакансий в фитнес-клубах и бьюти-салонах увеличилось сразу на 40%.
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