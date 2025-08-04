04 августа 2025

Жителей ХМАО зовут на самые популярные подработки с зарплатой в 70 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчан активно зовут работать в логистику и доставку
Югорчан активно зовут работать в логистику и доставку Фото:

В Югре самыми популярными сферами подработки стали логистика и доставка. За частичную занятость в первом полугодии 2025-го работодатели в среднем готовы были платить югорчанам до 70 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито».

«ХМАО на седьмом месте по приросту числа предложений о подработке — увеличение составило 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За неполную занятость исполнителям в регионе предлагали в среднем 36 000 – 70 000 рублей в месяц. Особенно активно компании ищут временных исполнителей в логистике и доставке: число предложений для водителей и курьеров увеличилось в 1,7 раза (+70%)», — говорится в исследовании.

На первых позициях по росту интереса работодателей в России оказались Алтайский, Хабаровский и Ставропольский край. Повышение спроса связывают с активным развитием сервисов доставки и интернет-продаж.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре также вырос спрос на сотрудников в индустрии красоты. По данным, Head Hunter, число вакансий в фитнес-клубах и бьюти-салонах увеличилось сразу на 40%.

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В Югре самыми популярными сферами подработки стали логистика и доставка. За частичную занятость в первом полугодии 2025-го работодатели в среднем готовы были платить югорчанам до 70 тысяч рублей, рассказали URA.RU аналитики «Авито». «ХМАО на седьмом месте по приросту числа предложений о подработке — увеличение составило 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За неполную занятость исполнителям в регионе предлагали в среднем 36 000 – 70 000 рублей в месяц. Особенно активно компании ищут временных исполнителей в логистике и доставке: число предложений для водителей и курьеров увеличилось в 1,7 раза (+70%)», — говорится в исследовании. На первых позициях по росту интереса работодателей в России оказались Алтайский, Хабаровский и Ставропольский край. Повышение спроса связывают с активным развитием сервисов доставки и интернет-продаж. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре также вырос спрос на сотрудников в индустрии красоты. По данным, Head Hunter, число вакансий в фитнес-клубах и бьюти-салонах увеличилось сразу на 40%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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