04 августа 2025

Полиция устроила облаву на ночные клубы в Ханты-Мансийске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Ночные клубы Ханты-Мансийска проверила полиция
Ночные клубы Ханты-Мансийска проверила полиция Фото:

В Ханты-Мансийске прошли масштабные рейды по ночным заведениям с участием полиции и Росгвардии. Силовики проверили три клуба, сообщила пресс-служба окружного управления МВД.

«Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО при поддержке Росгвардии провели профилактические мероприятия в окружной столице, в ходе которых проверили три объекта общественного питания и досуга. Силовики установили правомерность пребывания иностранных граждан на территории РФ и наличие у них необходимых разрешений для осуществления трудовой деятельности», — уточнило ведомство на официальном сайте.

Полиция проверила 70 человек, 12 из которых были иностранцами. Силовики обыскали 18 автомобилей и провели профилактические беседы с посетителями заведений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске и Сургуте (ХМАО) полицейские совместно с ОМОН провели массовые рейды по нелегальным мигрантам. Силовики выявили почти 30 нарушений миграционного законодательства.

Автор видео: официальный сайт УМВД России по ХМАО

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В Ханты-Мансийске прошли масштабные рейды по ночным заведениям с участием полиции и Росгвардии. Силовики проверили три клуба, сообщила пресс-служба окружного управления МВД. «Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО при поддержке Росгвардии провели профилактические мероприятия в окружной столице, в ходе которых проверили три объекта общественного питания и досуга. Силовики установили правомерность пребывания иностранных граждан на территории РФ и наличие у них необходимых разрешений для осуществления трудовой деятельности», — уточнило ведомство на официальном сайте. Полиция проверила 70 человек, 12 из которых были иностранцами. Силовики обыскали 18 автомобилей и провели профилактические беседы с посетителями заведений. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске и Сургуте (ХМАО) полицейские совместно с ОМОН провели массовые рейды по нелегальным мигрантам. Силовики выявили почти 30 нарушений миграционного законодательства. Автор видео: официальный сайт УМВД России по ХМАО
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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