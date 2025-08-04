В Ханты-Мансийске прошли масштабные рейды по ночным заведениям с участием полиции и Росгвардии. Силовики проверили три клуба, сообщила пресс-служба окружного управления МВД.
«Оперативники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по ХМАО при поддержке Росгвардии провели профилактические мероприятия в окружной столице, в ходе которых проверили три объекта общественного питания и досуга. Силовики установили правомерность пребывания иностранных граждан на территории РФ и наличие у них необходимых разрешений для осуществления трудовой деятельности», — уточнило ведомство на официальном сайте.
Полиция проверила 70 человек, 12 из которых были иностранцами. Силовики обыскали 18 автомобилей и провели профилактические беседы с посетителями заведений.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске и Сургуте (ХМАО) полицейские совместно с ОМОН провели массовые рейды по нелегальным мигрантам. Силовики выявили почти 30 нарушений миграционного законодательства.
Автор видео: официальный сайт УМВД России по ХМАО
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