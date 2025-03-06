Полиция ХМАО устроила массовые облавы на нелегальных мигрантов

В Нижневартовске и Сургуте (ХМАО) полицейские совместно с ОМОН провели массовые рейды по нелегальным мигрантам. Силовики выявили почти 30 нарушений миграционного законодательства.
«В Нижневартовске выявлено восемь нарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан. Установлено четыре иностранца, незаконно находящихся на территории России. Их привлекли к административной ответственности», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД по ХМАО.
В Сургуте силовики выявили 20 иностранцев, которые нарушали режим пребывания на территории РФ. Еще пятеро незаконно находились в стране.
Ранее URA.RU писало, что в фитнес-клуб Нижневартовска нагрянул ОМОН. Силовики искали нелегалов в спортзале торгового центра Green Park.
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