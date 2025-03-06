06 марта 2025

Полиция ХМАО устроила массовые облавы на нелегальных мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полиция и ОМОН провели рейды по нелегалам в Сургуте и Нижневартовске
Полиция и ОМОН провели рейды по нелегалам в Сургуте и Нижневартовске Фото:

В Нижневартовске и Сургуте (ХМАО) полицейские совместно с ОМОН провели массовые рейды по нелегальным мигрантам. Силовики выявили почти 30 нарушений миграционного законодательства.

«В Нижневартовске выявлено восемь нарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан. Установлено четыре иностранца, незаконно находящихся на территории России. Их привлекли к административной ответственности», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В Сургуте силовики выявили 20 иностранцев, которые нарушали режим пребывания на территории РФ. Еще пятеро незаконно находились в стране.

Ранее URA.RU писало, что в фитнес-клуб Нижневартовска нагрянул ОМОН. Силовики искали нелегалов в спортзале торгового центра Green Park.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске и Сургуте (ХМАО) полицейские совместно с ОМОН провели массовые рейды по нелегальным мигрантам. Силовики выявили почти 30 нарушений миграционного законодательства. «В Нижневартовске выявлено восемь нарушений в области обеспечения режима пребывания иностранных граждан. Установлено четыре иностранца, незаконно находящихся на территории России. Их привлекли к административной ответственности», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД по ХМАО. В Сургуте силовики выявили 20 иностранцев, которые нарушали режим пребывания на территории РФ. Еще пятеро незаконно находились в стране. Ранее URA.RU писало, что в фитнес-клуб Нижневартовска нагрянул ОМОН. Силовики искали нелегалов в спортзале торгового центра Green Park.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...