06 августа 2025

Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения для 80-летнего экс-главы ПФР Нижневартовска

Суд Москвы отправил под домашний арест 80-летнего экс-главу ПФР Нижневартовска
© Служба новостей «URA.RU»
Басманный суд Москвы отправил на месяц под домашний арест экс-главу ПФР Нижневартовска
Басманный суд Москвы отправил на месяц под домашний арест экс-главу ПФР Нижневартовска

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу Управления Пенсионного фонда России в Нижневартовске Юрия Гончарука. Об этом сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гончарука Юрия Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 и 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пункта „ж“, „з“ части 2 статьи 105 УК РФ, на срок один месяц и пять суток», — сообщается в telegram-канале. Экс-глава ПФР был задержан силовиками и этапирован в Москву 5 августа.

Ранее URA.RU писало, что следователи подозревают экс-руководителя в покушении на убийство бывшего мэра города Юрия Тимошкова. Уголовное дело было заведено 27 лет назад и возобновлено в начале года. Его связывают с процессом над бандой Павла Христева, участникам которой — бывшим силовикам — вменяют более 30 эпизодов, в том числе похищения и убийства.

© Служба новостей «URA.RU»
