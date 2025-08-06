Басманный суд Москвы выбрал меру пресечения для 80-летнего экс-главы ПФР Нижневартовска

Басманный районный суд Москвы отправил под домашний арест экс-главу Управления Пенсионного фонда России в Нижневартовске Юрия Гончарука. Об этом сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Гончарука Юрия Васильевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 и 5 статьи 33, части 3 статьи 30, пункта „ж“, „з“ части 2 статьи 105 УК РФ, на срок один месяц и пять суток», — сообщается в telegram-канале. Экс-глава ПФР был задержан силовиками и этапирован в Москву 5 августа.
Ранее URA.RU писало, что следователи подозревают экс-руководителя в покушении на убийство бывшего мэра города Юрия Тимошкова. Уголовное дело было заведено 27 лет назад и возобновлено в начале года. Его связывают с процессом над бандой Павла Христева, участникам которой — бывшим силовикам — вменяют более 30 эпизодов, в том числе похищения и убийства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!