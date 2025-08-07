В Свердловской области взлетели цены на мясо, гречку и вермишель

07 августа 2025 в 12:32 Размер текста - 17 +

За свинину и другие продукты теперь придется платить дороже Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области подорожал ряд продуктов, сообщает Свердловскстат. Из опубликованного им отчета следует, что больше всего взлетели цены на вермишель, гречку и мясо. Так, вермишель подорожала на 2,86%: если 28 июля она стоила 126,90 рублей, то 4 августа цена составила 130,54 р. Стоимость гречки выросла на 1,72% (нынешние 99,60 рублей против прежних 97,91 р.). Взлетела на 1,63% и цена на свинину: сейчас она стоит 397,78 рублей, а было 391,39 р. Также подорожали молочные продукты, а вот цены на борщевой набор упали. В частности, подешевели капуста, лук и свекла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области подорожал ряд продуктов, сообщает Свердловскстат. Из опубликованного им отчета следует, что больше всего взлетели цены на вермишель, гречку и мясо. Так, вермишель подорожала на 2,86%: если 28 июля она стоила 126,90 рублей, то 4 августа цена составила 130,54 р. Стоимость гречки выросла на 1,72% (нынешние 99,60 рублей против прежних 97,91 р.). Взлетела на 1,63% и цена на свинину: сейчас она стоит 397,78 рублей, а было 391,39 р. Также подорожали молочные продукты, а вот цены на борщевой набор упали. В частности, подешевели капуста, лук и свекла.