В Свердловской области взлетели цены на мясо, гречку и вермишель

В Свердловской области подорожал ряд продуктов, сообщает Свердловскстат. Из опубликованного им отчета следует, что больше всего взлетели цены на вермишель, гречку и мясо.
Так, вермишель подорожала на 2,86%: если 28 июля она стоила 126,90 рублей, то 4 августа цена составила 130,54 р. Стоимость гречки выросла на 1,72% (нынешние 99,60 рублей против прежних 97,91 р.). Взлетела на 1,63% и цена на свинину: сейчас она стоит 397,78 рублей, а было 391,39 р.
Также подорожали молочные продукты, а вот цены на борщевой набор упали. В частности, подешевели капуста, лук и свекла.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!