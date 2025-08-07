07 августа 2025

«Киберпанк и Лабубу»: в ХМАО назвали самые популярные дизайны товаров для школьников

Подростки ХМАО скупают школьные аксессуары с киберпанком и Лабубу
Школьники выбирают нейтральный дизайн для аксессуаров
У детей в Ханты-Мансийском автономном округе одними из самых популярных дизайнов школьных принадлежностей стали Лабубу и Minecraft. А школьники постарше выбирают аксессуары в стиле киберпанка и комиксов, рассказали URA.RU эксперты сети «Бубль-Гум».

«Школьники средних классов предпочитают стили киберпанк (футуристические аксессуары с яркими неоновыми цветами и технологичной графикой) и комиксов (графичные, преимущественно черно-белые оформления, напоминающие рисовку комиксов). А школьницы — оформление с отсылками к аниме», — говорится в исследовании.

В младших классах девочки выбирают розовые и фиолетовые тона с животными, единорогами и персонажами мультфильмов. Мальчики в начальной школе несколько лет подряд покупают принадлежности с героями игры Minecraft. «Разумеется, в тренде и канцелярские товары с изображением популярных игрушек Лабубу», — уточняют аналитики.

В отличие от поколения 90-х и нулевых, сейчас школьники чаще выбирают нейтральный дизайн без конкретных персонажей. Тогда же дети покупали дневники и тетради с любимыми героями мультфильмов и телесериалов, например, «Покемоны» и «Зачарованные». «Исключение — Чебурашка. Школьники часто останавливают свой выбор на тетрадях с изображением этого персонажа», — добавляют в исследовании.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько жителям ХМАО стоит подготовка к школе. По данным аналитиков «Авито», минимальный набор из новой одежды и канцелярии обойдется югорчанам в среднем около 13,5 тысяч рублей.

