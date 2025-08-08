Семья жительницы Нижневартовска (ХМАО) отсудила почти три млн рублей компенсации морального вреда за смерть бабушки, уехавшей отдыхать в санаторий. Пожилая женщина скончалась от коронавируса во время поездки в санатории «Парус-Резорт» Новосибирской области, говорится в материалах суда Ханты-Мансийского автономного округа.
«Суд ХМАО рассмотрел гражданское дело по исковому заявлению семьи из Нижневартовска к ООО „Санаторий Парус-Резорт“, Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской области „Городская клиническая больница № 11“ о взыскании компенсации морального вреда из-за смерти родственницы. Суд постановил выплатить дочерям умершей по миллиону рублей, брату и двум сестрам по 200 тыс., старшему внуку 250 тыс., младшему — 100 тыс. рублей», — указано в решении суда.
По данным суда, женщина по направлению югорской поликлиники приехала в санаторий. Через несколько дней у нее поднялась температура, появился кашель и слабость. Вместо ПЦР-теста на коронавирус ей сделали анализ на антитела, лечение не назначили. В больницу пациентку перевели только через несколько дней, когда состояние стало критическим.
В стационаре ей диагностировали коронавирус, но допустили ошибки при лечении. Судебно-медицинская экспертиза показала, что недостатки в оказании медицинской помощи в санатории и больнице могли повлиять на развитие осложнений и общее течение хронических заболеваний. «Судом достоверно установлен факт некачественного оказания медицинской помощи, а также установлена причинно-следственная связь между дефектами оказания медицинской помощи в совокупности в обеих медицинских организациях с наступлением осложнений и летальным исходом пациента», — указано в документах.
Дочери умершей судились с медучреждениями и получили по миллиону рублей компенсации (по 400 тыс. с санатория и 600 тыс. с больницы). Позже в суд обратились брат, две сестры и два внука женщины, которые добились увеличения выплат по итогам апелляции и отсудили в общей сложности 950 тысяч рублей.
Агентство URA.RU направило запросы в санаторий «Парус-Резорт» и городскую клиническую больницу № 11 Новосибирска. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) медсестра через суд добилась компенсации в 30 000 рублей за заражение коронавирусом на рабочем месте. Ответчик отказал ей в страховой выплате, тогда она обратилась в суд и выиграла дело.
