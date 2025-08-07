Новый памятник строителям в ХМАО обошелся меценатам в десятки миллионов рублей

В Сургуте накануне Дня строителя открыли монумент, который уже привлек внимание горожан. Он представляет собой уникальную композицию: две скульптуры, символизирующие рабочих, держат на ладонях землю с городом — как титаны. URA.RU выяснило, чем примечателен памятник, с какого ракурса его лучше рассматривать, при чем здесь Ижевск и Пермь, и во сколько проект обошелся меценатам.
От идеи до воплощения
Монумент планировали установить еще десять лет назад. С такой инициативой выступали местные строители. Реализовать проект удалось только сейчас. От создания эскиза до установки прошло всего полгода. Конкурс на лучшую идею проводил фонд скульпторов «Единение», победу одержал автор из Ижевска Дмитрий Постников. «Как титаны держат землю, так и строители — они держат на своих руках построенный на болотах Сургут», — пояснили идею в фонде.
Не как у всех
Проект уникален как по замыслу, так и по исполнению. Скульптуры изготовлены из бронзы, а макет города, который они держат, — из металла. «Темы, посвященные человеку труда, нам близки. Мы предложили неординарное решение, и заказчик согласился — такое бывает нечасто», — рассказал председатель фонда «Единение» Алексей Тютнев.
По его словам, идея сочетать бронзовые фигуры с металлическим макетом города реализована в таком виде впервые. В разное время суток композиция выглядит по-разному благодаря отражениям света. «Когда обходишь памятник, каждый раз замечаешь новые детали», — добавил он.
Цена вопроса
Образ строителя в монументе собирательный, не привязанный к конкретной профессии. Скульптуры отлили в Перми, в Сургут их доставили по частям. Общая масса — около восьми тонн. Все расходы — 55 миллионов рублей — взяла на себя компания «Сибпромстрой». На День строителя монумент официально передали в дар городу и тем, кто продолжает его строить.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) торжественно открыли памятник, посвященный подвигу врачей. Монумент размещен в сквере «Старожилов».
