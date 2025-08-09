Российские войска освободили Яблоновку в ДНР: чем этот пункт важен для фронта

Российские военные освободили населенный пункт Яблоновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны.
Военных, освободивших село, уже поздравил министр обороны России Андрей Белоусов. Он отметил мужество, героизм и самоотверженность российских бойцов. Кроме того, Яблоновка находится на Константиновском направлении — очень важном логистическом хабе для ВС РФ. Подробнее о том, в чем важность взятия села для российской армии — в материале URA.RU.
Освобождение населенного пункта
О взятии села под контроль российских военнослужащих стало известно 9 августа. Причем еще в июне была освобождена другая Яблоновка — в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«Подразделения группировки войск „Центр“ решительными действиями освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке. Она опубликована в telegram-канале военного ведомства.
Белоусов поздравил гвардейцев
Глава оборонного ведомства Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 20-й гвардейской мотострелковой дивизии за проведенную работу. Об этом рассказали в военном ведомстве.
«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 20 гвардейской Прикарпатско-Берлинской Краснознаменной ордена Суворова 2-й степени мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Яблоновка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Минобороны. Кроме того, Белоусов подчеркнул, что военнослужащие дивизии проявляют исключительную отвагу, героизм и преданность долгу.
Также в сообщении военного ведомства подчеркивается, что освобождение Яблоновки стало результатом слаженных действий личного состава дивизии, что лишний раз подтвердило высокий уровень боевой подготовки подразделения. Как отметил министр обороны России, данное событие внесло значимый вклад в выполнение поставленных задач и укрепление национальной безопасности.
Чем важно освобождение Яблоновки для ВС РФ
В районе Яблоновки на Константиновском направлении ранее происходили основные боевые столкновения российской и украинской армий. Этот участок фронта в ДНР является одним из самых важных. Об этом еще в июле говорил глава ДНР Денис Пушилин.
«Константиновское направление — очень важное направление. Там сейчас основные бои развернулись в районе населенного пункта Яблоновка. Что уж говорить, Константиновка — важный логистический хаб снабжения войск противника для всей Краматорско-Славянской агломерации. Здесь важно, что противник долгое время его использовал не только как пункт накопления боеприпасов, но здесь расположены и ротационные базы», — говорил Пушилин.
Кроме того, Яблоновка играет значимую роль в качестве опорного пункта, позволявшего российским войскам приблизиться к пригородам стратегически важной Константиновки, написал telegram-канал «Два майора». Установление контроля над этим селом способствовало усилению флангов российских подразделений и создало угрозу для логистического коридора ВСУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.