Белоусов выступил с важным обращениям к гвардейцам, освободившим Яблоновку

Глава Минобороны поблагодарил гвардейцев за взятие Яблоновки в ДНР
Белоусов поблагодарил военнослужащих России за освобождение Яблоновки
Белоусов поблагодарил военнослужащих России за освобождение Яблоновки Фото:

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Яблоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине», — приводит слова Министра обороны РФ пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

Кроме того, в сообщении министерства подчеркивается, что освобождение Яблоновки стало результатом слаженных действий личного состава дивизии и подтверждает высокий уровень боевой подготовки подразделения. Министр обороны отмечает, что значимый вклад гвардейцев в выполнение поставленных задач и укрепление национальной безопасности.

