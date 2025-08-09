Белоусов выступил с важным обращениям к гвардейцам, освободившим Яблоновку

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 20-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Яблоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Имена гвардейцев, отдавших жизни в борьбе за национальные интересы и безопасность России, навсегда останутся в памяти народа нашей великой страны как пример безграничной любви к Родине», — приводит слова Министра обороны РФ пресс-служба. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
Кроме того, в сообщении министерства подчеркивается, что освобождение Яблоновки стало результатом слаженных действий личного состава дивизии и подтверждает высокий уровень боевой подготовки подразделения. Министр обороны отмечает, что значимый вклад гвардейцев в выполнение поставленных задач и укрепление национальной безопасности.
