Туры в Северную Корею из Екатеринбурга набирают популярность

Туры в Северную Корею из Екатеринбурга и России в целом привлекают опытных и искушенных туристов. Северокорейская туриндустрия продолжает активно развиваться и не отпугивает путешественников даже строгими запретами, об этом корреспонденту URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
«Если проанализировать направление в долгосрочной перспективе, оно, без всякого сомнения, может стать интересным за счет того, что обладает исключительными природными достопримечательностями, прекрасным ландшафтом и большой, многообразной береговой линией», — сказал Мальцев. Добавив, что Северная Корея может пойти по пути Саудовской Аравии, где строгость закона не позволяет туристам отдыхать там, где бы они хотели, но при этом выделяет специальные места, где законы мягче, чем для местных.
Одним из плюсов отдыха в Северной Корее, по словам Мальцева, является абсолютная безопасность с точки зрения криминала. Причина кроется в том, что страна закрыта для большей части туристов и является очень специфичной. Путешественники, успевшие побывать в новой стране, отзываются об отдыхе там вполне положительно.
«Отправляясь отдыхать в Северной Корее, туристу важно понимать, что он едет туда ради каких-то ограничений отчасти, а не за тем, чтобы их там не было. Иначе вполне получится за те же деньги отправиться во Вьетнам или Таиланд. Говоря о сложностях, уральские туроператоры не имеют аккредитации для продвижения этого турпродукта, она есть у московских», — отметил эксперт.
Что касается стоимости, то ночь отдыха в пятизвездочном отеле Северной Кореи стоит от 100-150 евро. Туры с полноценными экскурсионными программами могут обойтись как в 80 000 рублей, так и в 102 000 рублей — зависит от насыщенности поездки. В Северной Корее также нет сезонности для отдыха с точки зрения ценообразования, как, например, в Юго-Восточной Азии, что говорит о стабильной стоимости при бронировании отелей и развлечений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!