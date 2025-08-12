В челябинской части срочник отправился на гауптвахту за пощечину сослуживцу

В воинской части, дислоцирующейся в Челябинской области, срочник дал пощечину сослуживцу и отправился за это на гауптвахту. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, принявшего решение.
«Военнослужащий признан виновным в совершении грубого дисциплинарного проступка, предусмотренного статьей 28.5 Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ „О статусе военнослужащих“. Ему назначено дисциплинарное взыскание в виде дисциплинарного ареста сроком на 10 суток с содержанием на гауптвахте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Инцидент произошел 30 июля. Находясь в казарме, военнослужащий ударил ладонью по лицу сослуживца. В суде он раскаялся в содеянном. При этом командованием срочник охарактеризован с отрицательной стороны и согласно представленной копии служебной карточки ранее подвергался дисциплинарным наказаниям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!