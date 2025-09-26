26 сентября 2025

Следж-хоккейный клуб «Югра» разгромил две команды в первом этапе чемпионата России

Следж-хоккейный клуб «Югра» одержал две победы в первом этапе чемпионата России
Ханты-мансийский следж-хоккейный клуб «Югра» уверенно переиграл подмосковный «Феникс» со счетом 3:0. Об этом пишут в группе «ВКонтакте» «СХК Югра».

«Вторая встреча с ХК „Феникс“ — вторая победа! Сегодня „Югра“ вновь показала мастерство на льду. Первый матч с „Фениксом“ в рамках чемпионата завершился в пользу югорчан — 3:0», — сообщают в посте. До этого югорчане разгромили команду Оренбурга «Ястребы» со счетом 8:0.

В матче против «Ястребов» югорчанин Алексей Еремин забросил первую шайбу уже на пятой минуте, а на одиннадцатой минуте забросил Максим Степанов. Во втором тайме отличились Дмитрий Лисов, Денис Бандюк и Илья Волков. Заключительные голы забили Владимир Литвиенко, Артем Карапухин и Андрей Соколов. 

Во встрече с командой «Феникс» «Югра» повторила успех. Шайбы забросили Максим Степанов, Артем Карапухин и Андрей Соколов. 

У команды уже три победы в четырех турах. Следующий матч «Югра» проведут против тульского «АКМ-Следж» 27 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало, что футзальный клуб «Газпром-Югра» (Югорск) обошли УСК «Ухта» в матче «БЕТСИТИ Суперлига». Игроки победили соперников из Ухты (Республика Коми) со счетом 2:3.

