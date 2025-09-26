«Газпром-Югра» победила местную команду по футзалу на турнире «БЕТСИТИ Суперлига» в Ухте

Футзальный клуб «Газпром-Югра» (Югорск) обошли УСК «Ухта» в матче «БЕТСИТИ Суперлига». Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте» МФК «Газпром — Югра» Югорск.
«Одерживаем сверхволевую победу в Ухте», — поздравляют в посте. Пятый тур состоялся 26 сентября в 19:00 по МСК.
Игроки победили соперников из Ухты (Республика Коми) со счетом 2:3. Зрители в комментариях пишут, что югорчане провалили в первой половине игры, но вырвались во втором тайме.
«БЕТСИТИ Суперлига» по футзалу — одно из ключевых соревнований среди профессиональных мужских клубов в РФ. В сезоне 2025-2026 года участвует 13 клубов из всех регионов страны. Действующим чемпионом является «Ухта».
Ранее URA.RU писало, что мини-футбольный «Факел» из Сургута готовится к дебюту в Суперлиге. Команда шла больше 25 лет к тому, чтобы оказаться в элите российского футзала. Теперь перед ней стоит новая задача — доказать свою состоятельность в борьбе с ведущими клубами в стране.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!