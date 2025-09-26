26 сентября 2025

«Газпром-Югра» победила местную команду по футзалу на турнире «БЕТСИТИ Суперлига» в Ухте

Команда футзала «Газпром-Югра» одолела «Ухту» в матче «БЕТСИТИ Суперлига»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Команда «Газпром-Югра» победила со счетом 2:3
Команда «Газпром-Югра» победила со счетом 2:3 Фото:

Футзальный клуб «Газпром-Югра» (Югорск) обошли УСК «Ухта» в матче «БЕТСИТИ Суперлига». Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте» МФК «Газпром — Югра» Югорск.

«Одерживаем сверхволевую победу в Ухте», — поздравляют в посте. Пятый тур состоялся 26 сентября в 19:00 по МСК.

Игроки победили соперников из Ухты (Республика Коми) со счетом 2:3. Зрители в комментариях пишут, что югорчане провалили в первой половине игры, но вырвались во втором тайме.

«БЕТСИТИ Суперлига» по футзалу — одно из ключевых соревнований среди профессиональных мужских клубов в РФ. В сезоне 2025-2026 года участвует 13 клубов из всех регионов страны. Действующим чемпионом является «Ухта».

Ранее URA.RU писало, что мини-футбольный «Факел» из Сургута готовится к дебюту в Суперлиге. Команда шла больше 25 лет к тому, чтобы оказаться в элите российского футзала. Теперь перед ней стоит новая задача — доказать свою состоятельность в борьбе с ведущими клубами в стране.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Футзальный клуб «Газпром-Югра» (Югорск) обошли УСК «Ухта» в матче «БЕТСИТИ Суперлига». Об этом сообщили в официальной группе «ВКонтакте» МФК «Газпром — Югра» Югорск. «Одерживаем сверхволевую победу в Ухте», — поздравляют в посте. Пятый тур состоялся 26 сентября в 19:00 по МСК. Игроки победили соперников из Ухты (Республика Коми) со счетом 2:3. Зрители в комментариях пишут, что югорчане провалили в первой половине игры, но вырвались во втором тайме. «БЕТСИТИ Суперлига» по футзалу — одно из ключевых соревнований среди профессиональных мужских клубов в РФ. В сезоне 2025-2026 года участвует 13 клубов из всех регионов страны. Действующим чемпионом является «Ухта». Ранее URA.RU писало, что мини-футбольный «Факел» из Сургута готовится к дебюту в Суперлиге. Команда шла больше 25 лет к тому, чтобы оказаться в элите российского футзала. Теперь перед ней стоит новая задача — доказать свою состоятельность в борьбе с ведущими клубами в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...