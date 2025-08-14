Москва, Петербург, Сочи и Екатеринбург: где срываются рейсы утром 14 августа

В крупнейших аэропортах страны фиксируются задержки и массовые отмены рейсов. Сбой в расписании затронул Москву, Петербург, Сочи, Екатеринбург, Новосибирск и другие города. URA.RU собрал подробный обзор задержек по состоянию на 8 утра мск в крупнейших воздушных гаванях страны.
Москва: Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево утром 14 августа сохраняются перебои в расписании. На вылет задержаны рейсы в Минеральные Воды, Маскат, Казань, Сочи, Калининград и Санкт-Петербург. Ситуация с прилетами еще сложнее — зафиксированы 72 рейса с опозданием. Среди них борта из Хургады, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Анталии, Мурманска, Кирова, Казани и Сочи, Еревана, Санкт-Петербурга и других. Отменен рейс из Екатеринбурга. Пассажирам рекомендуют проверять статус рейсов перед поездкой в аэропорт, так как задержки продолжаются.
Москва: Домодедово
В аэропорту Домодедово утром 14 августа фиксируются задержки рейсов. На вылет с опозданием идут шесть направлений, среди них — Хургада (задержка более 15 часов), Грозный, Геленджик, Гянджа и Минеральные Воды. По прилетам ситуация сложнее: задержаны 25 рейсов. В их числе — рейсы из Ташкента, Батуми, Шарм-эль-Шейха, Термеза, Хургады, Абу-Даби, Тель-Авива, Дубая, Омска, Ижевска, Кургана, Карши и Иркутска. Пассажиров просят учитывать изменения в расписании и проверять актуальную информацию на табло и сайтах авиакомпаний.
Москва: Внуково
Во Внуково утром 14 августа зафиксированы отмены и задержки как по вылетам, так и по прилетам. Отменены рейсы в Стамбул, Баку и Санкт-Петербург. На вылет задерживаются самолеты в Хургаду и Гюмри. По прилетам ситуация также непростая: отменены рейсы из Алматы и Вологды, а также один из рейсов из Стамбула. С опозданием идут борта из Астаны, Тбилиси, Хургады, Стамбула, Ташкента, Тюмени, Батуми и Оша. Всего задержаны 14 прилетов. Пассажирам советуют планировать поездку в аэропорт с учетом возможных изменений и следить за онлайн-табло.
Санкт-Петербург: Пулково
В петербургском аэропорту Пулково утром 14 августа фиксируются задержки и массовые отмены рейсов. На вылет с опозданием идут четыре направления — Тбилиси (задержка на несколько часов), Сочи, Калининград и Сухум. При этом отменено 14 рейсов в Москву. По прилетам также есть перебои: задерживаются борта из Мурманска, Ярославля, Нальчика, Калининграда, Сыктывкара, Стамбула, Салехарда, Москвы, Душанбе, Челябинска, Еревана, Сухума и других городов. Всего зафиксировано 18 задержек прилетов, в основном — от получаса до полутора часов. Также отменены несколько московских рейсов на прилет.
Сочи
В аэропорту Сочи утром 14 августа задерживаются восемь вылетов — в Тбилиси, Стамбул, Ереван, Нижнекамск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Красноярск и Москву. По прилетам ситуация сложнее: зафиксированы задержки 22 рейсов. Среди них — борта из Оренбурга, Тель-Авива, Еревана, нескольких рейсов из Батуми, а также из Грозного, Саранска, Шарм-эш-Шейха, Омска, Новосибирска и Перми. Отмечаются и другие направления с отклонениями от графика. В отдельных случаях задержки достигают нескольких часов.
Екатеринбург
В международном аэропорту Кольцово утром 14 августа задержаны восемь вылетов. Среди них — рейс в Шарм-эш-Шейх (задержка более семи часов), Каир (на три часа), а также направления в Сочи, Санкт-Петербург, Москву (с пересадкой на Надым), еще один рейс в Сочи, Ереван и Актау. По прилетам ситуация также напряженная: задержаны 23 рейса. В списке — борта из Элисты, Калининграда, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Баку, Антальи, Геленджика, Томска, Читы и Благовещенска. Некоторые рейсы опаздывают на несколько часов.
Новосибирск
В аэропорту Толмачево утром 14 августа по вылетам зафиксирована лишь одна задержка — рейс во Уфу (около часа). А вот по прилетам за день отмечаются задержки в Анталию, Самару, Хабаровск, Якутск, Кызыл, Нижневартовск, Магадан и Южно-Сахалинск. Многие рейсы меняли терминалы, что также сказалось на расписании. Большинство задержек не превышают часа и не носят критического характера.
Иркутск
Аэропорт Иркутска утром 14 августа работает в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов по вылетам и прилетам не зафиксировано. Все рейсы выполняются по расписанию.
Владикавказ (Беслан)
Аэропорт Беслан утром 14 августа функционирует в штатном режиме. Задержек и отмен рейсов по вылетам и прилетам не наблюдается. Движение воздушного транспорта идет строго по расписанию.
Атака беспилотников 14 августа: что известно
Минобороны России в Telegram сообщило, что в ночь с 13 на 14 августа ПВО сбили 44 украинских беспилотника. Из них:
- 14 — над Черным морем,
- 9 — над Волгоградской областью,
- 7 — над Крымом,
- 7 — над Ростовской областью,
- 4 — над Краснодарским краем,
- 2 — над Белгородской областью,
- 1 — над Азовским морем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.